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Шахты

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Ноябрь
Фура влетела в отбойник: ДТП спровоцировало крупный затор на М-4 в Ростовской области
Огромная пробка растянулась по трассе М-4 «Дон» из-за аварии. ДТП случилось утром 13 ноября в районе города Шахты, следует из данных «Яндекс.Карт».
13 ноября, 07:06
Стало известно, где в Ростовской области сливочное масло дешевле
2 ноября, 14:01
Октябрь
Водитель вылетел через стекло из перевернувшегося дважды автомобиля в Шахтах: видео
30 октября, 09:02
«Дом у меня затрясся»: жители Ростовской области сообщили, как пережили ночную атаку
В ночь на 30 октября силами ПВО сбили семь беспилотников над Неклиновским районом Ростовской области. Звуки взрывов разбудили население около 02:00–03:00 мск. Жители рассказали в соцсетях, как они пережили атаку БПЛА.
30 октября, 05:41
Минобороны РФ сообщило о террористической атаке на Ростовскую область
В ночь на 30 октября в Ростовской области отразили атаку террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа. Минобороны РФ рассказали, сколько дронов удалось сбить.
30 октября, 05:10
«Скоро всё узнаете»: глава Шахт Горцевской заявил, что хочет покинуть свой пост
29 октября, 13:45
Водителей предупредили о смертельной опасности на дорогах Ростовской области
Из-за дождей водителям стоит быть безопаснее и аккуратнее на дорогах в Ростовской области, предупредили в региональном управлении Госавтоинспекции.
28 октября, 17:34
Ростовстат назвал города Ростовской области, где продается дешевое мясо
27 октября, 20:30
Массовые перебои в работе ТВ начнутся в Ростовской области в конце октября
Радио и ТВ будет работать с перебоями в конце октября в Ростовской области. О возможных помехах сообщает РТРС (прим. — Российская телевизионная и радиовещательная сеть).
26 октября, 06:08
Водитель легковушки перевернулся в массовом ДТП с электробусом в Ростове
24 октября, 19:09
Самосвал снес крышу легкового авто в смертельном ДТП в Ростовской области
24 октября, 10:54
В Ростовской области заключенных лишили сахара
19 октября, 17:18
На посадочной площадке в Ростовской области нашли самолеты без документов
18 октября, 20:10
Снесло ветром: рабочий погиб, упав с крыши детской школы искусств в Шахтах
В Ростовской области строитель, ремонтировавший крышу школы искусств, сорвался с высоты и разбился насмерть, пишет издание «КВУ».
15 октября, 10:28
Стало известно, где самые выгодные цены на мясо в Ростовской области
13 октября, 20:02
Многокилометровый затор образовался из-за ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области
10 октября, 11:26
Стало известно, в каких городах Ростовской области самые дорогие ЖКУ
Специалисты Ростовстата определили, в каком городе Ростовской области самые дорогие жилищно-коммунальные услуги.
9 октября, 19:14
Стало известно, где в Ростовской области покупают дешевое мясо
6 октября, 19:10
С ТСЖ в Ростове массово расторгают договоры на поставку электроэнергии
3 октября, 11:19
В Ростовской области ветеринары отрезали страусенку третью лапу
2 октября, 14:09

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