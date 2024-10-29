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Шахты в Ростовской области

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2024
«Скоро всё узнаете»: глава Шахт Горцевской заявил, что хочет покинуть свой пост
Глава администрации города Шахты Андрей Горцевской планирует уйти с поста из-за проблем со здоровьем, об этом он сам рассказал местному изданию «КВУ».
29 октября 2024, 13:45
Угольные шахты выставили на продажу в Ростовской области
В Красносулинском районе выставили на продажу две шахты с лицензиями на добычу антрацита, сообщение об этом появилось на сайте свободных объявлений.
27 сентября 2024, 15:41
Десятки миллионов убытков: «Шахта Ростовская» объявила о своем банкротстве
ООО «Шахта Ростовская» собирается обратиться в суд для признания себя банкротом, сообщает сервис «СПАРК».
13 мая 2024, 13:57
В Ростовской области спасли рабочего, пострадавшего при обвале шахты
В Ростовской области рабочий пострадал при обвале шахты «Шерловская-Наклонная», об этом сообщили донские СМИ.
16 марта 2024, 14:12
Принадлежавшая украинскому олигарху донская шахта избежала банкротства
Процедура банкротства прекращена в отношении шахты «Обуховская» в Ростовской области, сообщается в картотеке дел арбитражного суда.
4 марта 2024, 17:08
Принадлежавшая украинскому олигарху Ахметову шахта на Дону лишилась 100 млн рублей
Народное предприятие из Белоруссии отсудило больше 98 миллионов рублей у шахты украинского олигарха Ахметова, расположенной в Ростовской области, сведения об этом появились в картотеке арбитражных дел.
12 февраля 2024, 14:11
Арестован экс-гендиректор шахт в Ростовской области, принадлежавших олигарху Ахметову
Суд в Москве арестовал Дениса Азарова, который был генеральным директором двух крупнейших шахт в Ростовской области, сообщает «Коммерсантъ».
11 февраля 2024, 07:25
Президент Путин разрешил продать угольные шахты «Донской антрацит»
25 января 2024, 17:41
2023
В Ростовской области резко снизилась добыча угля
14 ноября 2023, 15:34
В Ростовской области продают шахту за 150 миллионов рублей
В Ростовской области выставили на продажу шахту с антрацитом в районе Зверево, сведения об этом появились на портале бесплатных объявлений.
7 октября 2023, 13:47
Шахту в хуторе Ягодинка Ростовской области снова закрыли из-за нарушений безопасности
В Ростовской области приостановлена работа шахты в хуторе Ягодинка, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
21 августа 2023, 15:08
Суд продлил до 16 октября конкурсное производство в донской «дочке» «Кингкоула»
В Ростовской области продлили конкурсное производство АО «Замчаловский антрацит», об этом сообщили в реестре сведений о банкротстве.
16 июня 2023, 08:59
Стало известно, к кому перешли шахты украинского олигарха в Ростовской области
ООО «СБК ПРЕМЬЕР» заявила о своих правах на «Донской антрацит» и шахту «Обуховскую» в Ростовской области в качестве акционера, информация об этом появилась в системе «СПАРК. Interfax».
14 июня 2023, 09:15
Шахту, принадлежащую России и Чехии, временно закрыли в Ростовской области
В Ростовской области временно закрыли шахту «Замчаловскую», пишут СМИ.
11 июня 2023, 10:35

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