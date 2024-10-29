Шахты в Ростовской области

Стало известно, к кому перешли шахты украинского олигарха в Ростовской области

ООО «СБК ПРЕМЬЕР» заявила о своих правах на «Донской антрацит» и шахту «Обуховскую» в Ростовской области в качестве акционера, информация об этом появилась в системе «СПАРК. Interfax».