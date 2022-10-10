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Шепелев Евгений Михайлович

Вид деятельности: Политика

Дата/Место рождения: 30 сентября 1949, г. Ростов-на-Дону

Образование: Ростовский институт сельскохозяйственного машиностроения (специальность инженер-механик), Ростовскую высшую партийную школу(специальность социология), Ростовский государственный университет. Кандидат социологических наук.

Партия: "Единая Россия"

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Резюме

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области I, III-V созыва

Биография

1971 - 1972

Грузчик НИИ автоматизации промышленных предприятий, г.Ростов-на-Дону

1973 - 1974

Инженер-технолог ОМЗ Облместпрома, г.Ростов-на-Дону

1974 - 1976

Инженер-конструктор I категории Всесоюзного проектно-конструкторского технологического института «Атомкотломаш», г.Ростов-на-Дону

1976 - 1980

Старший инженер, руководитель группы института «Ростовгипроэнергомаш», г.Ростов-на-Дону

1980 - 1983

Инструктор орготдела Ленинского райкома КПСС, г.Ростов-на-Дону

1983 - 1987

Заведующий промышленно-транспортным отделом, второй секретарь Ленинского райкома КПСС, г.Ростов-на-Дону

1987 - 1989

Председатель Ленинского райисполкома г.Ростова-на-Дону

1989 - 1990

Первый секретарь Ленинского райкома КПСС, г.Ростов-на-Дону

1990 - 1992

Председатель Ленинского райсовета народных депутатов, г.Ростов-на-Дону

1992 - 1996

Глава администрации Ленинского района, г.Ростов-на-Дону

1996 - 2003

Первый заместитель главы администрации г.Ростова-на-Дону по городскому хозяйству

2003 - 2013

Заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области, г. Ростов-на-Дону

2013 - По настоящее время

Председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи

Медиапортрет

Медиапортрет

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Михайлович Шепелев предложил рассмотреть возможность отправить в отставку главу администрации города Таганрог, который не занимается городскими проблемами.

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