Шепелев Евгений Михайлович

Вид деятельности: Политика
Дата/Место рождения: 30 сентября 1949, г. Ростов-на-Дону
Образование: Ростовский институт сельскохозяйственного машиностроения (специальность инженер-механик), Ростовскую высшую партийную школу(специальность социология), Ростовский государственный университет. Кандидат социологических наук.
Партия: "Единая Россия"
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области I, III-V созыва
Грузчик НИИ автоматизации промышленных предприятий, г.Ростов-на-Дону
Инженер-технолог ОМЗ Облместпрома, г.Ростов-на-Дону
Инженер-конструктор I категории Всесоюзного проектно-конструкторского технологического института «Атомкотломаш», г.Ростов-на-Дону
Старший инженер, руководитель группы института «Ростовгипроэнергомаш», г.Ростов-на-Дону
Инструктор орготдела Ленинского райкома КПСС, г.Ростов-на-Дону
Заведующий промышленно-транспортным отделом, второй секретарь Ленинского райкома КПСС, г.Ростов-на-Дону
Председатель Ленинского райисполкома г.Ростова-на-Дону
Первый секретарь Ленинского райкома КПСС, г.Ростов-на-Дону
Председатель Ленинского райсовета народных депутатов, г.Ростов-на-Дону
Глава администрации Ленинского района, г.Ростов-на-Дону
Первый заместитель главы администрации г.Ростова-на-Дону по городскому хозяйству
Заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области, г. Ростов-на-Дону
Председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи
Депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Михайлович Шепелев предложил рассмотреть возможность отправить в отставку главу администрации города Таганрог, который не занимается городскими проблемами.
Министерства Ростовской области не предъявляют отчетов о состоянии служебных квартир, которые закреплены за ними, сообщил депутат Законодательного собрания региона Евгений Шепелев на заседании комитета по строительству.
Только два из недостроенных домов обманутых дольщиков будут завершены к концу 2017 года в Ростове по причине скромного финансирования, рассказал председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи Шепелев Евгений.
Не более 30% квартир в новых домах продается в Ростове, рассказал председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи Шепелев Евгений Михайлович.
Депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Шепелев предложил рассмотреть возможность отправить в отставку главу администрации города Таганрог, который не занимается городскими проблемами
Министерства Ростовской области не предъявляют отчетов о состоянии служебных квартир, которые закреплены за ними, сообщил депутат Законодательного собрания региона Евгений Шепелев на заседании комитета по строительству.
Только два из недостроенных домов обманутых дольщиков будут завершены к концу 2017 года в Ростове по причине скромного финансирования, рассказал председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи Евгений Шепелев.
Не более 30% квартир в новых домах продается в Ростове, рассказал председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи Евгений Шепелев.