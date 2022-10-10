Шепелев Евгений Михайлович

Только два из недостроенных домов обманутых дольщиков будут завершены к концу 2017 года в Ростове по причине скромного финансирования, рассказал председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи Шепелев Евгений.