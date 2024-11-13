Рабы на ферме и школьные конфликты: в каких скандалах заметили ростовских цыган

За последние несколько месяцев некоторые представители цыганской диаспоры неоднократно становились участниками скандальных историй в Ростовской области. Чем запомнилась этническая группа на Дону в сентябре и октябре 2024 года, читайте в материале RostovGazeta.