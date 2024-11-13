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Школа

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Школу Ростовской области через суд заставили установить систему оповещения
13 ноября, 17:40
Октябрь
Рабы на ферме и школьные конфликты: в каких скандалах заметили ростовских цыган
За последние несколько месяцев некоторые представители цыганской диаспоры неоднократно становились участниками скандальных историй в Ростовской области. Чем запомнилась этническая группа на Дону в сентябре и октябре 2024 года, читайте в материале RostovGazeta.
28 октября, 13:47
Камеры видеонаблюдения заметили в туалете одной из школ Ростова-на-Дону
Горожан возмутили камеры видеонаблюдения в туалете одной из школ на улице Ларина в Ростове-на-Дону. Негодованием родители учеников поделились в соцсетях 23 октября.
23 октября, 18:35
Совет по межэтническим отношениям рассмотрит конфликт с цыганами в школе под Ростовом
18 октября, 13:45
В Ростовской области накажут родителей учеников, унизивших учителя на камеру
Полиция накажет родителей подростков из Шолоховского района, оскорбивших учителя и снявших унижения на камеру, сообщает ГУ МВД по Ростовской области.
18 октября, 05:45
Итоги дня в Ростовской области: иконы попали на свалку, а дети — в давку у гардероба
16 октября, 17:18
Глава администрации Ростова Логвиненко назвал причины давки в школе № 75
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко отчитался о проведенной проверке школы, где накануне днем произошла давка после уроков.
16 октября, 10:43
Инцидент с давкой учеников в школе Ростова-на-Дону дошел до Бастрыкина
Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту давки в школе Ростова-на-Дону, сообщает Следком России.
16 октября, 10:06
Следователи начали проверку по факту давки в школе Ростова-на-Дону
По факту происшествия с детьми в одной из школ Ростова организовали процессуальную проверку, сообщает региональный Следком.
16 октября, 09:15
Прокуратура проверит школу в Ростове-на-Дону после давки учеников в гардеробе
В Ростове прокуратура организовала проверку информацию о давке в детей школе, сообщает пресс-служба ведомства.
16 октября, 05:29
В сеть попало видео с жуткой давкой в школе Ростова-на-Дону
15 октября, 20:44
В школе Ростова произошла давка в узкой раздевалке после уроков
Десятки учеников одной из школ Ростова попали в давку, когда уходили домой после уроков. Информацию из соцсетей подтвердил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем telegram-канале.
15 октября, 20:16
В Ростове на Сельмаше у старого дома обрушился балкон на пешеходную зону
Огромные куски штукатурки упали с балкона старого здания в Ростове-на-Дону. В распоряжении RostovGazeta появились кадры разрушающегося дома.
14 октября, 05:30
Проект школы в Левенцовке в Ростове не прошел Госэкспертизу
Государственная экспертиза выдала отрицательное заключение по проекту и инженерным изысканиям для строительства школы в Левенцовке в Ростове, документ размещен на сайте ЕГРЗ.
11 октября, 18:05
Напали толпой: уголовное дело об избиении школьника возбудят в Ростовской области
Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьника в Ростовской области, сообщает региональное СУ СКР.
5 октября, 12:29
В Ростовской области подскочили цены на подарки ко Дню учителя
За год в Ростовской области выросли цены на подарочные наборы ко Дню учителя. Прирост составил 4,1%, информирует региональный отдел Южного ГУ Банка России.
4 октября, 09:32
Омбудсмен призвал разнообразить спорт на уроках физкультуры в школах Ростова
3 октября, 06:50
Сентябрь
Неделя на Дону: скандал в школе обернулся уголовкой, а присяжные вынесли вердикт
22 сентября, 18:55
Жители Ростова-на-Дону подышали чистым воздухом и увидели НЛО
20 сентября, 16:12
Следком возбудил дело из-за конфликта с цыганами в школе в Ростовской области
20 сентября, 14:03

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