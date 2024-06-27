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Школа №94

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Июнь
Модульную начальную школу возведут в Александровке в Ростове
27 июня, 06:01
Сентябрь 2023
Власти объяснили, почему начали разбирать исторический дом в Ростове в зоне ЧС
В Ростове-на-Дону не будут сносить историческое здание, расположенное на улице Шаумяна, 96, сообщили в городской администрации.
28 сентября 2023, 06:33
Суд запретил сносить многоквартирный дом в центре Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону признали незаконным постановление о сносе дома на проспекте Ворошиловский, говорится в документах арбитражного суда.
19 сентября 2023, 13:19
Июль 2023
Власти Ростова объяснили, почему в Александровке решили снести здание школы №94
Власти Ростова-на-Дону сообщили, почему приняли решение снести здание школы №94 в Александровке, об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
13 июля 2023, 15:44
Школу №94 решили снести в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону проведут работы по сносу здания школы №94, говорится в материалах Госзакупок.
12 июля 2023, 05:48

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