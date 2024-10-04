Кондитеры в Ростове объявили о повышении цен на десерты из шоколада

Напомним, рост цен на шоколад с начала 2024 года составил 15%. Средняя стоимость одной плитки шоколада — 304 рубля, подсчитал аналитический ресурс «Чек индекс».