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Шоколад

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2024
В Ростове с неба летят булыжники, а подарки учителям ударили по карманам родителей
4 октября, 15:40
В Ростовской области подскочили цены на подарки ко Дню учителя
За год в Ростовской области выросли цены на подарочные наборы ко Дню учителя. Прирост составил 4,1%, информирует региональный отдел Южного ГУ Банка России.
4 октября, 09:32
Кондитеры в Ростове объявили о повышении цен на десерты из шоколада
Напомним, рост цен на шоколад с начала 2024 года составил 15%. Средняя стоимость одной плитки шоколада — 304 рубля, подсчитал аналитический ресурс «Чек индекс».
24 июня, 11:55
Экономист Миронова объяснила, почему в Ростовской области дорожает шоколад
С начала года шоколад в России подорожал на 15%, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек индекс».
24 июня, 08:40
Удовольствие для богатых: донские сладкоежки могут остаться без шоколада
16 марта, 13:13
Какие продукты подорожают в Ростове в 2024 году
27 февраля, 06:39
Шоколад со смартфоном пытались передать в СИЗО в Ростовской области
27 января, 08:48
2023
Роспотребнадзор рассказал дончанам, как выбрать сладкий подарок на Новый год
4 декабря 2023, 14:25
Диетолог Соломатина назвала сладости, которые очень опасны для здоровья
15 ноября 2023, 04:37
В Подмосковье сразу несколько школьников отравились шоколадом
Семь школьников в Подмосковье обратились за медицинской помощью после шоколадной трапезы, пишет Baza.
2 октября 2023, 19:15
Эксперт предрек рост цен на продукты в Краснодарском крае из-за дорогого бензина
5 сентября 2023, 16:10
Сколько стоит приготовить домашнее мороженое в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону стоимость приготовления килограмма домашнего мороженого составляет 188 рублей, сообщает Центробанк.
6 июля 2023, 06:24

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