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Штаб ЮВО

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2024
В Ростове-на-Дону началась эвакуация напротив штаба ЮВО
В Ростове-на-Дону в пятницу, 19 июля, провели эвакуацию в здании напротив штаба ЮВО, сообщили очевидцы в Telegram в группе «Это Ростов новости».
19 июля 2024, 15:02
2023
В Ростове распространяют фейки от имени штаба ЮВО о перегруппировке войск
13 ноября 2023, 13:24
Путину в Ростове-на-Дону показали китайские военные мотовездеходы
Во время ночного визита в Ростов-на-Дону президенту Владимиру Путину показали новые военные мотовездеходы Desertcross 1000-3, которые используются для разведывательных и поисково-спасательных операций на фронте, сообщает RT.
10 ноября 2023, 06:35
Стали известны подробности визита Путина и Шойгу в Ростов
10 ноября 2023, 04:36
Западные СМИ выразили обеспокоенность из-за визитов Путина в Ростов
Западные СМИ активно комментируют визит президента России Владимира Путина в Ростов-на-Дону, где он посетил штаб ВС России, сообщает «Южный федеральный».
20 октября 2023, 11:23
Посвященные мятежу Пригожина памятные значки выпустили в Ростове-на-Дону
27 сентября 2023, 13:51
В Ростовской области набирают контрактников и разбираются во взрывах в небе
26 сентября 2023, 15:26
Штаб ЮВО в Ростове увеличит число военных-контрактников
Штаб Южного военного округа набрал уже 30 тысяч военнослужащих-контрактников, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
26 сентября 2023, 13:53
Стало известно, что могло быть целью украинских беспилотников в Ростове 7 сентября
Целью украинской ночной атаки беспилотниками мог быть штаб ЮВО в центре Ростова, заявил бывший начальник зенитных ракетных войск ВВС РФ, полковник запаса Сергей Хатылёв.
7 сентября 2023, 15:12
«Была волна, потом взрыв»: ростовчане рассказали о падении беспилотника 7 сентября
7 сентября 2023, 01:58
На суде в Ростове прокурор запросил 9 лет колонии генералу ЮВО Воронову за взятки
7 августа 2023, 16:12
Отстраненный от командования армией ЮВО генерал Иван Попов уедет из России
16 июля 2023, 17:33
В штабе ЮВО объяснили, зачем установили рядом со зданием военные габионы
Мешки с песком должны спасти здание штаба ЮВО от возможного подтопления, сообщили журналистам источники в ведомстве.
13 июля 2023, 08:50
Стало известно, как военные укрепили оборону штаба ЮВО в Ростове
У штаба ЮВО в Ростове, предположительно, появится новая стена, возведение ограждений увидел корреспондент RostovGazeta.
12 июля 2023, 16:40
Дополнительные ограждения начали строить военные возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону возле здания штаба Южного военного округа началось строительство новой стены, сообщает корреспондент RostovGazeta.
12 июля 2023, 04:42
Сергей Шойгу посетил ЮВО и лично проверил условия для подготовки контрактников
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу побывал на полигонах Южного военного округа и проинспектировал подготовку контрактников, сообщили в Минобороне России.
9 июля 2023, 06:13
Власти Ростова оценили ущерб от мятежа ЧВК «Вагнер» в 92,5 млн рублей
3 июля 2023, 17:04
В Ростовской области жители пережидают жару и ломятся в неисправные туалеты
В Ростовской области дончане пережидают жару и жалуются на неисправные туалеты, а глава Минобороны РФ Шойгу наконец рассказал, что помогло избежать серьезного конфликта в Ростове 24 июня.
3 июля 2023, 14:47
Сергей Шойгу назвал причины провала вооруженного мятежа в Ростове-на-Дону
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал вооруженный мятеж в России, в том числе Ростове-на-Дону, пишут СМИ.
3 июля 2023, 10:19
В Ростовской области борются с вонью и обсуждают действия полиции в день мятежа
1 июля 2023, 15:49

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