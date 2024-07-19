В Ростовской области жители пережидают жару и ломятся в неисправные туалеты

В Ростовской области дончане пережидают жару и жалуются на неисправные туалеты, а глава Минобороны РФ Шойгу наконец рассказал, что помогло избежать серьезного конфликта в Ростове 24 июня.