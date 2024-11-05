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Шторм

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Ноябрь
Итоги дня: в Ростовской области пережили шторм и ждут отставок вслед за губернатором
5 ноября, 15:21
Штормовой ветер стал причиной 40 ЧП в Ростове-на-Дону
В Ростове третий день подряд бушует штормовой ветер. О последствиях стихии в донской столице 4 ноября сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем telegram-канале.
4 ноября, 14:04
Апокалипсис по имени «Мартина»: что уже натворил циклон в Ростовской области
Вместе с ноябрем в Ростовскую область пришел арктический циклон «Мартина». Из-за этого на Дону уже разбушевался штормовой ветер, а в скором времени ударят морозы. Подробнее о последствиях непогоды читайте в материале RostovGazeta.
2 ноября, 20:42
Разлетелась на осколки: штормовой ветер разнес остановку в Ростове в дребезги
2 ноября, 10:56
Стало известно, когда стихнет штормовой ветер в Ростовской области
В Ростовской области разбушевавшийся ветер задержится почти на целую неделю. Спасатели предупреждают о порывах ветра до 27 метров в секунду. Такая погода сохранится до 6 ноября.
2 ноября, 10:11
Сильный ветер массово валит деревья и бетонные столбы в Ростове-на-Дону
Штормовой ветер разбушевался не на шутку: в Ростове падать начали не только деревья, но и бетонные столбы. Кадры с мест ЧП 2 ноября очевидцы публикуют в соцсетях.
2 ноября, 09:39
Штормовой ветер повалил десятки деревьев в Ростове-на-Дону
К утру 2 ноября службы насчитали больше 20 деревьев, упавших во время непогоды в Ростове. Спасатели и сотрудники коммунальных служб до сих пор ликвидируют последствия, сообщает глава администрации города Алексей Логвиненко.
2 ноября, 07:34
Дон вышел из берегов: в Ростовской области хутора ушли под воду
Не прошло и дня как объявили штормовое предупреждение в Ростовской области, как уже два хутора начало подтапливать. Уровень воды в Азовском районе заметно поднялся из-за нагонного ветра.
1 ноября, 19:21
Октябрь
В конце октября штормовой ветер до 72 км в час накроет Ростовскую область
Сильный ветер со скоростью до 21 метра в секунду (76 километров в час) надвигается на Ростовскую область. Непогоду прогнозируют 31 октября, сообщает Северо-Кавказское УГМС.
30 октября, 06:41
Настоящий сезон дождей начнется в Ростовской области к концу недели
23 октября, 14:24
Штормовой ветер до 72 км в час надвигается на Ростовскую область
В ближайшие сутки ветер усилится до 20 метров в секунду (72 километров в час) в Ростовской области, сообщают специалисты Северо-Кавказского УГМС.
14 октября, 05:55
Геомагнитный шторм в семь баллов 48 часов будет бушевать в Ростовской области
Два дня подряд в Ростовской области будет бушевать геомагнитный шторм. Информация о сильной буре опубликована на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
3 октября, 06:27
Сентябрь
Висят на гирляндах: ветер разбросал листы металла по Ворошиловскому мосту в Ростове
Штормовой ветер сорвал и разбросал по Ворошиловскому мосту в Ростове металлические листы, сообщают очевидцы в соцсетях.
30 сентября, 18:12
Штормовой ветер накроет Ростовскую область
Ветер в Ростовской области усилится до 20 и более метров в секунду, сообщают специалисты Северо-Кавказского УГМС.
29 сентября, 07:12
Стало известно, когда в Ростов придет настоящая осень
Синоптики подготовили прогноз погоды в Ростове на конец сентября и октябрь, актуальные данные опубликованы на сайте Гисметео.
18 сентября, 10:54
Сильные ливни накроют Ростов-на-Дону
Синоптики рассказали, когда в Ростове начнутся дожди после солнечной теплой погоды, прогноз опубликован на платформе «Яндекс. Погода».
18 сентября, 06:32
Штормовой ветер повалил почти 70 деревьев в Ростове-на-Дону
В Ростове из-за сильного ветра упали больше полусотни деревьев, сообщает управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
17 сентября, 18:37
Туристы на яхте попали в шторм в Ростовской области
Трое туристов из Подмосковья едва не потерпели крушение во время шторма в Ростовской области, сообщает департамент по предупреждению и ликвидации ЧС региона.
12 сентября, 19:23
Ветер усилится в Ростовской области до 20 метров в секунду
В пятницу, 13 сентября, скорость ветра достигнет 20 метров в секунду, или 72 километров в час, информация об этом размещена на сайте Северо-Кавказского УГМС.
11 сентября, 19:18
Сильный дождь и шквалистый ветер накроют Ростовскую область
В течение 4 сентября и до полудня 5-го в Ростовской области прогнозируют дождь с грозой и градом и сильный ветер, сообщает администрация донской столицы.
3 сентября, 20:10

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