Апокалипсис по имени «Мартина»: что уже натворил циклон в Ростовской области

Вместе с ноябрем в Ростовскую область пришел арктический циклон «Мартина». Из-за этого на Дону уже разбушевался штормовой ветер, а в скором времени ударят морозы. Подробнее о последствиях непогоды читайте в материале RostovGazeta.