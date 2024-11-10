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Штормовое предупреждение

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Ноябрь
Итоги недели: на Дону уволился губернатор, а его преемника накормили маминым борщом
10 ноября, 16:49
Итоги дня: Ростовскую область покидает губернатор и разрушает штормовой ветер
4 ноября, 17:18
Штормовой ветер до 115 км в час накрыл Ростовскую область
4 ноября, 12:57
Октябрь
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области
17 октября, 11:37
Сентябрь
Заморозки до -2 градусов ожидаются в Ростовской области
В ближайшие сутки, 26 сентября, в Ростовской области ожидаются заморозки, из-за которых в регионе объявили штормовое предупреждение.
25 сентября, 09:44
Ливни с грозами накроют Ростовскую область
В Ростовской области объявлено экстренное предупреждение из-за ливня с грозой, которые ожидаются утром 13 сентября, сообщает региональное ГУ МЧС.
13 сентября, 05:35
Август
Ливни и град накроют Ростов 6 августа
В Ростовской области продлили действие штормового предупреждения. В донском регионе ожидаются сильные дожди и опасное усиление ветра. Информация размещена на сайте горадминистрации.
6 августа, 07:28
Ливни и ветер до 24 метров в секунду обрушатся на Ростовскую область
4 августа, 09:43
Ливни, град и порывистый ветер накроют Ростовскую область
2 августа, 15:13
Июль
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за града и ливня
В Ростовской области в понедельник, 22 июля, объявлено штормовое предупреждение из-за плохой погоды, сообщили в региональном УМЧС.
22 июля, 08:33
Режим повышенной готовности ввели в Ростове-на-Дону из-за ливня и града
19 июля, 17:26
Ливни и град надвигаются на Ростовскую область
В Ростовской области в пятницу, 19 июля, может ухудшиться погода и выпадут осадки, предупредили в региональном УМЧС.
19 июля, 13:53
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за страшной жары
15 июля, 07:44
Ураган и ливень надвигаются на Ростовскую область. Уйдет ли аномальная жара?
Сильные дожди с градом и штормовым ветром накроют Ростовскую область, предупредили в ГУ МЧС России по региону.
7 июля, 05:59
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за града и ливней
5 июля, 06:29
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за 42-градусной жары
3 июля, 04:42
Июнь
На Ростовскую область надвигаются ливни и град
Ростовскую область накроют мощные дожди, град и ветер до 22 метров в секунду. Сотрудники МЧС сделали штормовое предупреждение, сообщает региональное ведомство в телеграм-канале.
26 июня, 12:58
Ливни с градом и шквалистым ветром угрожают Ростовской области
Новая неделя в Ростовской области начнется с непогоды, на Дону ожидаются сильные ливни и град, сообщает региональное ГУ МЧС России.
23 июня, 08:03
«Может смыть потоком воды»: спасатель назвал опасности в Ростове во время грозы
Напомним, МЧС по Ростовской области ввело штормовое предупреждение до 22 июня. Ростовский спасатель Артем Белков рассказал, как жителям Ростова-на-Дону подготовиться к стихии.
20 июня, 09:55
Ливни с градом и ветром до 27 м/с надвигаются на Ростовскую область
Местное управление по делам ГО и ЧС опубликовало штурмовое предупреждение. В ближайшие часы жителей Ростовской области ждут неблагоприятные погодные условия, сообщает ведомство.
20 июня, 09:47

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