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Штормовое предупреждение в Ростовской области

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Август 2024
Спасатели предупредили жителей Ростовской области о ливнях с ветром
Ливни и шквалистый ветер надвигаются на Ростовскую область, предупредили в управлении МЧС по региону.
22 августа 2024, 15:01
Июль 2024
Ливни с грозами и шквалистым ветром надвигаются на Ростовскую область
Спасатели продлили действие штормового предупреждения в Ростовской области ещё на сутки, сообщение об этом разослало МЧС.
23 июля 2024, 13:45
Июнь 2024
На Ростовскую область надвигаются ливни и град
Ростовскую область накроют мощные дожди, град и ветер до 22 метров в секунду. Сотрудники МЧС сделали штормовое предупреждение, сообщает региональное ведомство в телеграм-канале.
26 июня 2024, 12:58
Ливни с градом и шквалистым ветром угрожают Ростовской области
Новая неделя в Ростовской области начнется с непогоды, на Дону ожидаются сильные ливни и град, сообщает региональное ГУ МЧС России.
23 июня 2024, 08:03
Май 2024
Град и ветер свыше 80 километров в час обрушатся на Ростовскую область
Штормовое предупреждение из-за непогоды объявлено в Ростовской области, сообщили в управлении МЧС.
23 мая 2024, 12:48
Гроза с градом и ветер скоростью до 80 км/ч надвигаются на Ростовскую область
19 мая 2024, 17:28
Апрель 2024
Ураганный ветер скоростью до 79,2 км/ч обрушится на Ростовскую область с 3 апреля
В Ростовской области ожидается сильный ветер скоростью более 79 километров в час, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
3 апреля 2024, 09:10
Февраль 2024
Штормовое предупреждение из-за гололеда объявили в Ростовской области 12 февраля
Наледь стала причиной объявления штормового предупреждения в Ростовской области, рассказали в МЧС.
11 февраля 2024, 15:58
Мокрый снег и дожди обрушатся на Ростовскую область 11 февраля
10 февраля 2024, 17:45
Автодор призвал донских водителей отказаться от поездок по М-4 из-за непогоды
8 февраля 2024, 15:10
Январь 2024
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за снега 28 января
В связи с ухудшением погодных условий в Ростовской области объявили штормовое предупреждение, сообщили в региональной пресс-службе ГУ МЧС России.
28 января 2024, 05:28
Декабрь 2023
Мокрый снег обрушится на Ростовскую область 24 декабря
24 декабря 2023, 05:16
Штормовое предупреждение: к гололеду в Ростовской области добавится ураганный ветер
Спасатели предупредили о значительном ухудшении погоды на выходных в Ростовской области, сообщение об этом опубликовано на официальном сайте регионального управления МЧС.
15 декабря 2023, 12:25
Водителей Ростовской области предупредили об опасности на дорогах из-за гололеда
В Ростовской области автомобилистов предупредили об опасном гололеде и усилении ветра до 18 метров в секунду, об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.
12 декабря 2023, 15:08
Ноябрь 2023
Ураганный ветер и снегопады накроют Ростовскую область 19 и 20 ноября
18 ноября 2023, 11:30
Октябрь 2023
Дожди и штормовой ветер накроют Ростовскую область на три дня
26 октября 2023, 14:50
Станицу Елизаветинскую затопило в Ростовской области 8 октября
Станицу Елизаветинскую затопило в Ростовской области, фото оттуда размещают в социальных сетях местные жители.
8 октября 2023, 17:57
Власти сообщили о готовности к возможным ЧС в Ростовской области
8 октября 2023, 16:47
Стало известно, когда стихнет ветер в Ростовской области
Ураганный ветер стихнет в Ростовской области не раньше 10 октября, следует из прогнозов синоптиков.
8 октября 2023, 15:54
Водители заявляют о нулевой видимости на М-4 в Ростовской области из-за дождя
8 октября 2023, 12:55

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