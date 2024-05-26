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Штраф в Ростове

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2024
Суд оштрафовал предпринимателя в Ростове за иностранные песни в кафе
В Ростове ресторатора суд оштрафовал на 200 тысяч рублей за нарушение авторских прав, говорится в документах арбитражного суда.
26 мая 2024, 17:20
2023
Ростовчан предупредили о последствиях несвоевременной оплаты штрафов
6 декабря 2023, 12:22
В Ростове-на-Дону накажут перевозчиков за срыв перевозок болельщиков
В Ростове-на-Дону привлекут к ответственности двух перевозчиков, сорвавших трансфер футбольных болельщиков, сообщают СМИ.
30 мая 2023, 09:06
В Ростовской области экс-полицейского незаконно трудоустроили в детский сад
В Ростовской области привлекли к ответственности работодателя за нарушения во время трудоустройства бывшего полицейского, сообщили в региональной прокуратуре.
16 мая 2023, 08:11

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