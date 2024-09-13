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Сигнализация

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2024
«Грохот стоял ужасный!»: в Ростове молния ударила в жилой дом на Шолохова
13 сентября, 06:12
Сигнализация завыла: ростовчане показали, как отработала ПВО по украинским дронам
14 июня, 07:54
«Даже стены затряслись»: жителей Ростовской области напугали звуки взрыва
25 марта, 12:59
Громкий грохот раздался в небе над Ростовской областью 25 марта
25 марта, 12:42
«Дом пошатнулся»: в Ростове на камеры попал звук, похожий на взрыв
16 февраля, 10:41
2023
В Ростове-на-Дону экстренно эвакуировали ТЦ «Парк»
В Ростове-на-Дону во вторник, 19 сентября, сработала сигнализация в торговом центре «Парк», сообщили в региональном УМЧС.
19 сентября 2023, 14:42
В Ростове-на-Дону назвали подозреваемого в диверсии на железной дороге
24 августа 2023, 07:19
«Окна чуть не выбило волной»: жителей Ростова испугал мощный грохот в небе
В Ростове около 10.39 мск в небе над городом прозвучал мощный хлопок, который слышали во всех районах города, об этом сообщили местные жители.
21 августа 2023, 07:57
Появилось видео с места мощного взрыва в центре Таганрога днем 28 июля
В Интернете опубликовали видео, на котором показали последствия мощного взрыва в Таганроге, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
28 июля 2023, 13:34

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