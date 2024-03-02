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Синоптик

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Март
Донские синоптики прекратят предсказывать погоду по западным метеоданным
2 марта, 08:41
Февраль
Синоптик Чупрова предупредила о снегопадах в марте в Ростовской области
27 февраля, 11:35
Синоптик Назарова заявила, что погода удивит ростовчан в феврале
1 февраля, 04:58
Декабрь 2023
Синоптик Вильфанд рассказал о погодных аномалиях. Что ждет Ростовскую область
11 декабря 2023, 08:30
Синоптик Чупрова предупредила о неожиданных снегопадах в Ростовской области
6 декабря 2023, 07:12
Август 2023
Синоптик Назарова спрогнозировала очень жаркий август в Ростовской области
В Ростовской области август может стать очень жарким месяцем этого лета, сообщила представитель Гидрометцентра Елена Назарова.
1 августа 2023, 07:41

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