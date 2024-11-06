rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Синоптики

Выбрать дату
Ноябрь
После снегопада Ростовскую область накроют дожди
В Ростовской области обещают дожди и туман в ближайшие сутки. Прогноз погоды на 6 и 7 ноября опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.
6 ноября, 06:21
Стало известно, какая погода будет в Ростове в День народного единства
В понедельник, 4 ноября, в России отмечают День народного единства. Синоптики подготовили прогноз погоды на знаменательную дату в Ростове-на-Дону.
2 ноября, 18:49
Октябрь
Буря и ливни надвигаются на Ростов-на-Дону
31 октября, 07:49
Снег в начале ноября обещают синоптики в Ростовской области
В Ростовской области первый снег ожидается через неделю. Белые хлопья накроют северную часть региона буквально через неделю.
28 октября, 19:10
Температурные скачки в 20 градусов прогнозируют в Ростовской области в ноябре
27 октября, 20:17
Настоящий сезон дождей начнется в Ростовской области к концу недели
23 октября, 14:24
Первый снег пойдет в Ростовской области в ближайшие сутки
18 октября, 14:35
Стало известно, когда в Ростове выпадет первый снег
13 октября, 05:42
В Ростове может обновиться температурный рекорд 25-летней давности
По прогнозам синоптиков, 7 октября в Ростове ожидается температура до +29 градусов — самая высокая за последние 25 лет. Информация об этом опубликована на сайте «Яндекс. Погода».
7 октября, 08:33
Аномальная жара под 30 градусов накроет Ростовскую область в выходные
Стало известно, какая погода будет в первые октябрьские выходные в Ростове-на-Дону. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
4 октября, 07:11
Мороз до -3 градусов ударит в Ростовской области в начале октября
2 октября, 17:24
Синоптики рассказали, когда закончится пыльная буря в Ростове
Синоптики разместили подробный прогноз на ближайшие дни, согласно которому пыльная буря в Ростове прекратится 2 октября. Информация опубликована на сайте Северо-Кавказского УГМС.
1 октября, 06:42
Сентябрь
Штормовой ветер ожидается в Ростовской области в начале октября
Ростовскую область накроет штормовым ветров в первых числах октября, подробный прогноз погоды опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.
30 сентября, 06:31
Стало известно, когда закончится пыльная буря в Ростовской области
Синоптики рассказали, сколько продлится пыльная буря в Ростовской области, которая появилась в конце сентября. Прогноз опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.
29 сентября, 13:37
Сильный ветер накроет Ростовскую область на выходных
В ближайшие выходные, 28 и 29 сентября, в Ростовской области прогнозируют усиление ветра. Актуальная информация об этом размещена на сайте Gismeteo.
27 сентября, 07:41
Синоптики рассказали, когда ждать ливни в Ростове
Стало известно, когда пройдут дожди в Ростове-на-Дону. Актуальный прогноз на конец сентября — начало октября размещен на платформе «Яндекс. Погода».
25 сентября, 07:09
Дожди и похолодание до +1 градуса надвигаются на Ростовскую область
Синоптики прогнозируют дожди в Ростовской области днем 24 сентября, прогноз погоды опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.
24 сентября, 05:07
Проливные дожди или аномальная жара: какой погоды ждать ростовчанам в октябре?
Стало известно, какой погоды ждать в Ростове-на-Дону в октябре. Актуальные данные опубликовали специалисты «Гисметео».
23 сентября, 09:17
Стало известно, когда Ростов-на-Дону накроют дожди
22 сентября, 08:36
Первые заморозки надвигаются на Ростовскую область
Синоптики назвали дату, когда в Ростовской области ударят первые заморозки. Актуальный прогноз подготовили синоптики Северо-Кавказского УГМС.
19 сентября, 06:34

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика