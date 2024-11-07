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Сирена

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2024
Вой тревожной сирены перебудил жителей Ростова в ночь на 7 ноября
7 ноября, 05:50
В Ростове-на-Дону сработали тревожные сирены
9 октября, 13:37
«Дети просыпались!»: тревожная сирена трижды будила жителей Ростова ночью 6 октября
6 октября, 11:12
«Сирены не было»: жителей Таганрога не предупредили об атаке БПЛА
24 сентября, 11:26
Сигнал воздушной тревоги перебудил жителей Ростова в ночь на 10 сентября
10 сентября, 05:39
Ростовчане заявили о сработавшей тревожной сирене
2 августа, 04:51
Тревожная сирена разбудила жителей Ростова ночью 14 июля
Несколько раз в Ростове в ночь на воскресенье, 14 июля, звучала сирена, пишут очевидцы в соцсетях.
14 июля, 07:05
В Ростове-на-Дону на Военведе сработала тревожная сирена
Жители Ростова-на-Дону рассказывают, что в городе снова воет сирена. В этот раз она сработала на Военведе, сообщает местный телеграм-канал.
14 июня, 12:39
В Таганроге завыли сирены. Что там произошло?
27 апреля, 12:09
Сирена воет, а они в огороде: как жители Таганрога реагируют на атаки беспилотников
Жители Таганрога спокойно восприняли работу системы оповещения из-за атаки БПЛА. Никакой паники нет, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.
10 апреля, 07:52
2023
«Самолеты грохочут»: жителей Таганрога разбудили звуки хлопков и вой сирен 10 июня
10 июня 2023, 16:07
2022
Ростовчанам рассказали, как различить учебную сирену от настоящей
Замглавы управления ГО и ЧС Ростова-на-Дону Александр Наумов рассказал, как различить учебную сирену оповещения от настоящей.
22 декабря 2022, 12:03
Жители в Ростове-на-Дону заявили, что не слышали сработавших сирен днем 9 ноября
Часть жителей Ростова-на-Дону не услышала сработавших сирен оповещения населения, сообщили они RostovGazeta.
9 ноября 2022, 08:19
Тревожная сирена сработала в северной части Ростова-на-Дону вечером 23 октября
24 октября 2022, 08:02

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