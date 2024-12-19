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Сирены

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2024
Жители Ростова сообщают о вое сирен в разных районах города
В Ростове-на-Дону сработала система оповещения о ЧС. Сирены завыли после полудня 19 декабря в разных районах города, сообщают в соцсетях местные жители.
19 декабря, 10:13
Глава Таганрога Камбулова объяснила, почему не сработала сирена во время атаки
19 декабря, 08:19
Ревели сирены: жители Ростовской области рассказали, как пережили ночную атаку
Жители Ростовской области поделились, что происходило в момент, когда над Новошахтинском сбивали беспилотники.
23 октября, 05:45
Ростовчан предупредили о внезапных включениях тревожных сирен до конца года
Жителей Ростова предупредили о внеплановом включении сирен воздушной тревоги в ближайшие несколько месяцев.
9 октября, 19:12
Тревожные сирены завоют в Ростове-на-Дону 2 октября
В Ростове и области включат сирены воздушной тревоги утром 2 октября. О проверки систем оповещения сообщили в управлении по делам ГО и ЧС города и районных администрациях.
1 октября, 08:28
Тревожные сирены сработали в Ростовской области 5 сентября
5 сентября, 07:40
Тревожная сирена разбудила жителей Ростова ночью 14 июля
Несколько раз в Ростове в ночь на воскресенье, 14 июля, звучала сирена, пишут очевидцы в соцсетях.
14 июля, 07:05
«Посудомойка громче»: тревожные сирены сработали в двух городах Ростовской области
2 мая, 05:16
Жители Таганрога услышали сирены ночью 15 апреля
15 апреля, 04:58
Жители Таганрога проигнорировали сирены во время атаки беспилотников
В Таганроге жители оставили без внимания работу систем оповещения во время атаки беспилотников, об этом сообщили донские СМИ.
10 апреля, 08:47
В Таганроге завыли сирены воздушной тревоги 10 апреля
В Таганроге из-за атаки беспилотников включили системы оповещения, об этом сообщили местные жители и подписчики военкора Владимира Разина.
10 апреля, 07:16
Власти Батайска прокомментировали слухи о сработавших сиренах
В Батайске распространяемая информация о сработавших сиренах не соответствует действительности, сообщил в Telegram глава городской администрации Роман Волошин.
2 апреля, 07:25
В Таганроге после атаки беспилотников проверят работу систем оповещения
Жителей Таганрога предупредили о проверке систем оповещения в районе авиазавода, об этом сообщил глава администрации города Андрей Фатеев в своем Telegram-канале.
13 марта, 09:53
В Таганроге начали подготовку бомбоубежищ после массовой атаки беспилотников
Власти Таганрога начали подготовку бомбоубежищ после масштабной атаки беспилотников по городу, об этом сообщили донские СМИ.
12 марта, 13:23
Очевидец из Таганрога заявил, что не слышал воя сирен из-за угрозы удара БПЛА
Очевидец из Таганрога рассказал корреспонденту RostovGazeta о том, что происходит в городе после отмены угрозы атаки БПЛА 12 марта.
12 марта, 11:28
Сирены сработали в Таганроге из-за атаки беспилотника
В Таганроге днем во вторник, 12 марта, сработали сирены оповещения населения, сообщают местные Telegram-каналы.
12 марта, 09:25
«Куда бежать?»: в Ростове завыли сирены утром 6 марта
В Ростове провели масштабную проверку систем оповещения населения, о результатах проверки рассказали горожане в местных Telegram-каналах.
6 марта, 08:04
Сирены завоют по всей Ростовской области 6 марта
Жителей Ростовской области предупреждают о тревожных звуках сирен, которые они услышат в среду, 6 марта, сообщили в областном УМЧС.
6 марта, 06:48
«Окна затряслись»: жителей Сальска напугал грохот, похожий на взрыв
5 января, 06:31
2023
Стало известно, почему не работают оповещение о воздушной атаке в Ростове-на-Дону
10 ноября 2023, 09:16

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