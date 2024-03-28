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Сирия

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Март
В Ростове пособнику террористов, воевавшему в Сирии, дали 18 лет колонии
28 марта, 18:04
Январь
Россияне уступили по уровню финансового благополучия жителям Китая и Казахстана
20 января, 12:34
Жителя Ростовской области осудили за попытку перебраться к террористам в Сирию
В Ростовской области огласили приговор Исламу Турунову, который хотел присоединиться к террористам в Сирии, сообщили в региональном УФСБ.
11 января, 12:46
Сентябрь 2023
Пять пуль достали врачи из раненого в Батайске участника спецоперации
4 сентября 2023, 19:53
Июль 2023
Незаконный груз пытались доставить на теплоходе из Сирии в Ростов-на-Дону
На прибывшем в Ростов-на-Дону теплоходе обнаружили незадекларированные запчасти, сообщает Южное таможенное управление.
25 июля 2023, 11:23

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