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Системы оповещения

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Апрель
Сирены оповещения проверяют в Ростовской области 17 апреля
17 апреля, 08:25
Март
После теракта в «Крокусе» безопасность Ростовской области будут оценивать каждый час
23 марта, 11:46
Ростовскую область атакуют беспилотники, пока власти думают, где спрятать население
В Ростовской области предотвращают атаки беспилотников, пока жители не могут найти убежища, а ростовский водоканал обыскивают силовики.
12 марта, 15:07
Политолог Баширов назвал цель атаки беспилотников в Таганроге
Атака беспилотниками Таганрога — это попытка запугать население, сообщил RostovGazeta российский политолог Марат Баширов.
12 марта, 12:42
Атака беспилотников в Ростовской области. Рассказываем, что произошло
12 марта, 10:11
Август 2023
Особые меры безопасности введут в Ростовской области
В Ростовской области уделяется особое внимание обеспечению безопасности в образовательных учреждениях при подготовке к новому учебному году, сообщили в правительстве региона.
21 августа 2023, 06:48
Июль 2023
Стало известно о пострадавшем ребенке при взрыве в Таганроге днем 28 июля
30 июля 2023, 09:08

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