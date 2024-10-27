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Сити-менеджер

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2024
Итоги недели: в Ростовской области освободили рабов и арестовали главу Зернограда
27 октября, 16:36
Осужденный экс-глава Азова Владимир Ращупкин отправился на СВО добровольцем
Бывший глава администрации Азова Владимир Ращупкин присоединился к спецоперации, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
29 января, 14:22
2023
Отопительный сезон в Ростове-на-Дону начнется с 11 октября
В Ростове-на-Дону со среды, 11 октября, начнут подавать тепло в дома местных жителей, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
10 октября 2023, 14:22
Власти в Ростове-на-Дону нашли второе здание для музея истории города
В Ростове-на-Дону в здании на улице Шаумяна появятся экспозиции музея истории, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
29 сентября 2023, 07:09
Слухи о сбитом беспилотнике опровергли в Ростовской области
В Ростовской области не подтвердилась информация о сбитом над Таганрогом беспилотнике, говорится в заявлении властей.
26 сентября 2023, 10:23
В Таганроге могут изменить введенные после взрыва границы зоны ЧС
В Таганроге могут поменять границы зоны ЧС, которую ввели после взрыва в центре города, сообщил сити-менеджер Андрей Фатеев.
31 июля 2023, 10:21
2022
В конце сентября Алексей Логвиненко провел личный прием ростовчан
29 сентября 2022, 13:24

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