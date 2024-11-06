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Сизиков Сергей Валентинович

Сизиков Сергей Валентинович

Вид деятельности: Бизнес

Дата/Место рождения: 28 октября 1982

Образование: Московская государственная академия приборостроения и информатики по специальности "Автоматизированные системы обработки информации и управления". Московская государственная академия приборостроения и информатики по специальности "Управление персоналом".

Социальные сети

Резюме

Исполнительный директор АО «Донэнерго»

Биография

2001 - 2007

Работал в органах внутренних дел

2008 - 2010

Заместитель генерального директора ООО «Таун групп», г. Видное Ленинского района Московской области.

2010 - 2014

Работа на различных должностях в Правительстве Ростовской области

2014 - 2016

Заместитель генерального директора по капитальному строительству и материально-техническому снабжению ОАО "Донэнерго"

2016 - По настоящее время

Исполнительный директор ОАО «Донэнерго».

Медиапортрет

Медиапортрет

К административной ответственности привлекли «Донэнерго» (исполнительный директор Сизиков Сергей Валентинович) за отказ устранять ранее выявленные нарушения, сведения опубликованы на сайте Северо-Кавказского управления Ростехнадзора. АО "Донэнерго" с декабря 2007 года занимается передачей электроэнергии и технологическим присоединением к распределительным электросетям.

Притворную сделку выявил Арбитражный суд Ростовской области со стороны донского фонда поддержки игровых видов спорта для нужд футбольного клуба "Ростов", следует из материалов электронной картотеки. "Фонд брал заем в 250 миллионов рублей у АО "Донэнерго", поручителем сделки выступил ФК "Ростов"", - указано в документации.

Арбитражный суд Ростовской области отказал АО "Донэнерго" в иске против администрации города Азова, следует из материалов, размещенных в электронной картотеке дел.

Материалы СМИ

Ростехнадзор оштрафовал «Донэнерго» за отказ устранять нарушения

К административной ответственности привлекли «Донэнерго» за отказ устранять ранее выявленные нарушения, сведения опубликованы на сайте Северо-Кавказского управления Ростехнадзора.

Суд вскрыл схемы по передаче денег ФК "Ростов" через благотворительный фонд

Притворную сделку выявил Арбитражный суд Ростовской области со стороны донского фонда поддержки игровых видов спорта для нужд футбольного клуба "Ростов", следует из материалов электронной картотеки.

Суд отказал "Донэнерго" в праве на трансформаторную подстанцию в Азове

Арбитражный суд Ростовской области отказал АО "Донэнерго" в иске против администрации города Азова, следует из материалов, размещенных в электронной картотеке дел.

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