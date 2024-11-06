Сизиков Сергей Валентинович

Почти 30 многоэтажек оставили без тепла в Ростове в холода и дождь

Из-за коммунальной аварии в Ростове-на-Дону теплоснабжение ограничили в 27 домах на Западном, сообщил министр ЖКХ области Сергей Сизиков.