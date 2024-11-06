Вид деятельности: Бизнес
Дата/Место рождения: 28 октября 1982
Образование: Московская государственная академия приборостроения и информатики по специальности "Автоматизированные системы обработки информации и управления". Московская государственная академия приборостроения и информатики по специальности "Управление персоналом".
Исполнительный директор АО «Донэнерго»
Работал в органах внутренних дел
Заместитель генерального директора ООО «Таун групп», г. Видное Ленинского района Московской области.
Работа на различных должностях в Правительстве Ростовской области
Заместитель генерального директора по капитальному строительству и материально-техническому снабжению ОАО "Донэнерго"
Исполнительный директор ОАО «Донэнерго».
К административной ответственности привлекли «Донэнерго» (исполнительный директор Сизиков Сергей Валентинович) за отказ устранять ранее выявленные нарушения, сведения опубликованы на сайте Северо-Кавказского управления Ростехнадзора. АО "Донэнерго" с декабря 2007 года занимается передачей электроэнергии и технологическим присоединением к распределительным электросетям.
Притворную сделку выявил Арбитражный суд Ростовской области со стороны донского фонда поддержки игровых видов спорта для нужд футбольного клуба "Ростов", следует из материалов электронной картотеки. "Фонд брал заем в 250 миллионов рублей у АО "Донэнерго", поручителем сделки выступил ФК "Ростов"", - указано в документации.
Арбитражный суд Ростовской области отказал АО "Донэнерго" в иске против администрации города Азова, следует из материалов, размещенных в электронной картотеке дел.
К административной ответственности привлекли «Донэнерго» за отказ устранять ранее выявленные нарушения, сведения опубликованы на сайте Северо-Кавказского управления Ростехнадзора.
Притворную сделку выявил Арбитражный суд Ростовской области со стороны донского фонда поддержки игровых видов спорта для нужд футбольного клуба "Ростов", следует из материалов электронной картотеки.
Арбитражный суд Ростовской области отказал АО "Донэнерго" в иске против администрации города Азова, следует из материалов, размещенных в электронной картотеке дел.