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СК

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2024
Двое детей в детсаду в Ростове поранились брошенными использованными шприцами
Глава Следкома России поручил доложить о результатах проверки по информации о травмировании двух воспитанников детского сада в Ростове, сообщает региональный СУ СКР.
30 сентября, 10:54
СК затребовал доклад после смерти выпавшей из автобуса девочки в Ростове
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад после ДТП с гибелью ребенка, сообщает Инфоцентр СК РФ.
12 июня, 13:26
СК проверит информацию о падении трубы на детей в Аксае
19 марта, 09:39
СК вмешался в историю с «почти рухнувшим» домом в Ростове
В Ростове проведут проверку из-за аварийного состояния дома в центре города, об этом сообщили пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ростовской области.
7 февраля, 08:16
СК проверит жалобы на водителя автобуса, избившего детей в Ростовской области
1 февраля, 18:04
СК начал проверку после нападения приезжих на таксиста в Ростове-на-Дону
7 января, 12:09
СК ищет очевидцев нападения мигранта на ребенка в Ростовской области
6 января, 14:48
2023
СК заявил о трех пострадавших после резни у школы в Ростовской области
11 сентября 2023, 07:59
Ребенка ударило током на вагоне поезда в Ростовской области
В Ростовской области госпитализировали ребенка, которого ударило током, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.
24 июля 2023, 07:39

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