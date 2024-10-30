rostovgazeta.ru
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Склад

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Октябрь
Появились кадры с места крупного пожара на складе с лекарствами в Ростове
30 октября, 08:28
Людей эвакуируют с полыхающего склада лекарств в Ростове-на-Дону
В Ростове началась эвакуация людей из загоревшегося складского помещения, где хранились лекарства, сообщает городская администрация.
30 октября, 07:11
Склад с лекарствами полыхает в Ростове-на-Дону на Портовой
Фармацевтический склад загорелся на Западном в Ростове, сообщает администрация города.
30 октября, 07:00
Дым окутал целый район: склад всю ночь полыхал в Ростове на Западном
5 октября, 10:31
Сентябрь
Очевидцы показали вблизи, что творится на складе в Таганроге после падения БПЛА
24 сентября, 11:32
Четыре машины сгорели в результате падения беспилотника в Таганроге
24 сентября, 11:12
Появились кадры пожара в Таганроге после падения беспилотника
24 сентября, 11:00
Август
Под Каменском больше 30 часов полыхает топливный склад. Что сейчас там происходит?
29 августа, 13:41
Политолог Михайлов озадачился пожарной безопасностью на нефтебазе в Пролетарске
23 августа, 08:02
Губернатор Голубев сделал заявление об угрозе распространения огня в Пролетарске
18 августа, 17:57
В Ростове обнаружили древний некрополь с остатками имущества богатого купца
В Ростове-на-Дону археологи раскопали многовековой некрополь, в котором частично сохранилось имущество купца Максимова, сообщает 1Rnd.
5 августа, 16:24
Губернатор Ростовской области объяснил, почему не могут потушить пожар в Азове
4 августа, 18:05
Губернатор Голубев заявил об угрозе для складов с горючим в Азове
Крупный пожар полыхает в Азове, есть глаза распространения пламени на склад с горючим, сообщает губернатор Ростовской области Василий Голубев.
4 августа, 16:37
Черный дым от пожара в Азове окутал Батайск и Западный в Ростове
В Ростовской области распространяется едкий черный дым от возгорания в Азове. Он разошелся на десятки километров и даже окутал часть Ростова-на-Дону, сообщают очевидцы в социальных сетях.
4 августа, 16:33
Под Азовом пожар в поле перекинулся на склады
4 августа, 15:40
Июль
В Wildberries сообщили, как развод Бакальчук изменит работу маркетплейса в Ростове
24 июля, 16:45
Власти заявили об угрозе распространения огня с бани и склада в Ростове
В Ростове-на-Дону загорелись сразу несколько объектов на площади 600 квадратных метров, рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
12 июля, 13:30
Июнь
Два склада с контрафактным алкоголем накрыли силовики в Ростовской области
Житель Ростовской области хранил в двух гаражах более тысячи бутылок контрафактного алкоголя, сообщает ТАСС.
24 июня, 06:50
Апрель
Появилось видео страшного пожара на заводе в Азове
В Азове Ростовской области начался сильный пожар на территории полимерного завода, сообщили очевидцы в соцсетях.
3 апреля, 13:01
Февраль
Десятки новых LADA затопило у «Мегамага» в Ростове на стоянке дилера
Десятки новых автомобилей Lada Granta и Lada Vesta оказались подтоплены на складской площадке в Ростове, сообщает издание «Южный автомобиль».
10 февраля, 20:18

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