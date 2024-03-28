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Склад с оружием в Ростовской области

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Март 2024
ФСБ провели облавы на подпольных оружейников в Ростовской области
28 марта 2024, 12:42
Июнь 2023
В Ростовской области у пенсионера нашли нелегальный склад с оружием и патронами
В Сальске у 70-летнего местного жителя нашли склад с впечатляющим арсеналом оружия, об этом объявили в пресс-службе УТ МВД по СКФО.
8 июня 2023, 15:27
Апрель 2023
Склад с боевыми гранатами нашли рядом с КПП на границе Ростовской области
Пограничники нашли схрон с боевыми гранатами в нескольких метрах от КПП на границе Ростовской области, пишут Telegram-каналы.
19 апреля 2023, 15:22

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