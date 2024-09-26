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Скончался

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2024
Скончался известный хирург-уролог из Ростова Семен Серебренников
Известный ростовский хирург-уролог Семен Серебренников скончался за месяц до дня рождения — 27 октября ему бы исполнился 91 год. О тяжелой утрате сообщил в соцсетях сын врача, режиссер Кирилл Серебренников.
26 сентября, 07:07
Скончался лучший экскурсовод Ростовской области Игорь Пащенко
В Таганроге умер писатель, актер, экскурсовод Игорь Пащенко. Новость опубликовали в личном блоге умершего.
9 августа, 15:38
Скончался генерал из Ростовской области Геннадий Бахарев
Ушел из жизни Геннадий Базарев, который был первым руководителем управления по делам ГО и ЧС Ростовской области, сообщили в региональном УМЧС.
24 января, 10:08
Житель Таганрога угнал «Газель» и умер на глазах владельца
В Таганроге мужчина угнал автомобиль, но скончался во время погони, сообщили в региональном УГИБДД.
18 января, 09:47
2023
Дело об избиении офицера Росгвардии в Ростове передали в Следком
26 декабря 2023, 05:41
Следком заявил об избиении школьников детьми мигрантов в Ростове
В Ростовской области идет проверка после распространенной информации об избиении детей в школе, сообщили в региональном УСКР.
27 октября 2023, 09:59
Один человек погиб в аварии с поездом в Ростовской области
В Ростовской области поезд протаранил автомобиль, один человек погиб, сообщили в региональном УГИБДД.
11 сентября 2023, 05:02
В Таганроге ребенок погиб, выпав из открытого окна
В Ростовской области из окна выпал ребенок и скончался от полученных травм, сообщили в региональном УМЧС.
4 сентября 2023, 13:41

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