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Скорость

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Ноябрь
Семь машин разбились в массовой аварии в центре Таганрога
3 ноября, 05:59
Октябрь
Водитель легковушки разбился насмерть, впечатавшись в столб в Миллерово
31 октября, 06:36
Перелетел через клумбу: лихач на светофоре устроил массовое ДТП на Портовой в Ростове
3 октября, 05:54
Сентябрь
На дорогах станет опасно: сильный ливень накроет Ростовскую область
Госавтоинспекция Ростовской области предупредила автомобилистов об опасности на дорогах из-за сильного дождя, сообщает региональное УГИБДД.
14 сентября, 06:45
На западной окраине Ростова решили построить новую дорогу
Новая дорогая за Левенцовкой в Ростове свяжет ЖК «Западная Резиденция» с улицей Совхозной, сказано на сайте мэрии.
10 сентября, 08:09
Апрель
Жителей Ростовской области предупредили о штормовом ветре до 72 метров в час
В Ростовской области 16 апреля синоптики прогнозируют штормовой ветер, предупредили в региональном управлении МЧС.
16 апреля, 06:36
В МЧС запретили жителям Ростовской области гонять на электросамокатах
3 апреля, 08:37
Март
Водное сообщение между Ростовом и Азовом запустят уже к апрелю
В Ростовской области объявили о планах запустить водный маршрут из Ростова в Азов в конце марта — начале апреля, об этом сообщили донские СМИ.
21 марта, 14:20
«Построим семиуровневые дороги»: каким будет Ростов в 2124 году
18 марта, 05:20
Для высокоскоростных магистралей, ведущих в Ростов, разработают новые поезда
«РЖД» и «Синара» уже разработали эскиз поездов, которые будут курсировать по магистрали «Ростов — Москва», об этом сообщили донские СМИ.
5 марта, 15:29
Февраль
Строительство скоростной магистрали через Ростов в Москву стало дороже в 1,6 раза
24 февраля, 17:23
Власти Ростовской области объяснили взрывы в небе над регионом
Власти Ростовской области объяснили, почему жители региона регулярно слышат звуки взрывов в небе над донскими городами, об этом сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.
22 февраля, 14:26
Январь
Для водителей на М-4 «Дон» сделали экстренное предупреждение
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» сохраняются снегопады, об этом сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».
29 января, 14:14
Риск транспортного коллапса появился на М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области водителей предупредили об опасной погоде на трассе М-4 «Дон», сообщает «Автодор».
26 января, 11:51
Мокрый снег и дожди обрушатся на трассу М-4 «Дон» в Ростовской области
26 января, 11:01
На пешеходном переходе в Батайске насмерть сбили 10-летнего мальчика
В Батайске под колеса автомобиля попал 10-летний мальчик, об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.
26 января, 09:16
Беспилотники на 127 миллионов рублей передали бойцам СВО из Ростовской области
Военнослужащие из Ростовской области получили 330 беспилотников от российских производителей, сообщили в облправительстве.
24 января, 10:51
Схему движения изменят на участке капремонта Западного подъезда к Ростову
19 января, 08:53
Восьмилетний мальчик попал под колеса иномарки в Волгодонске
В Волгодонске водитель сбил восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу по «зебре», подробности рассказали в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.
16 января, 16:23
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на замерзшей трассе в Ростовской области
В Ростовской области авария на трассе «Котельниково-Песчанокопское» оборвала жизни трех человек, подробности рассказали в пресс-службе ГИБДД региона.
15 января, 13:29

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