Скандал с проживанием ростовчан в затопленном доме дошел до Бастрыкина

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки после жалоб людей на состояние дома в Ростове-на-Дону, сообщили в инфоцентре СК РФ.