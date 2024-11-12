rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

СКР

Выбрать дату
Ноябрь
Уголовное дело завели после массовой гибели рабочих при пожаре в Ростовской области
12 ноября, 08:06
Октябрь
Дело пропавшей Анны Цомартовой из Ростова передали в центральный аппарат СК
18 октября, 13:01
Напали толпой: уголовное дело об избиении школьника возбудят в Ростовской области
Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьника в Ростовской области, сообщает региональное СУ СКР.
5 октября, 12:29
Сентябрь
Двое детей в детсаду в Ростове поранились брошенными использованными шприцами
Глава Следкома России поручил доложить о результатах проверки по информации о травмировании двух воспитанников детского сада в Ростове, сообщает региональный СУ СКР.
30 сентября, 10:54
Из-за упавшего на ребенка дерева в Батайске возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело после того, как на мальчика упало дерево в Батайске, сообщает региональный СУ СКР.
17 сентября, 09:35
Бравший взятки квартирами экс-сотрудник районного УЖКХ Ростова пойдет под суд
Бывший сотрудник управления ЖКХ Ленинского района Ростова, обвиняемый в коррупции, предстанет перед судом, сообщает региональное СУ СКР.
16 сентября, 14:26
ВККС разрешила арестовать экс-председателя Ленинского суда Ростова
Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на арест бывшего председателя Ленинского районного суда Ростова Алексея Куделина, сообщают «Известия».
16 сентября, 09:05
Бастрыкин добивается ареста для экс-судьи из Ростова Алексея Куделина
Председатель Следкома России Александр Бастрыкин направил представление о даче согласия на меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему судье Ленинского районного суда Ростова, сказано на сайте ВККС.
9 сентября, 11:40
Август
Скандал с проживанием ростовчан в затопленном доме дошел до Бастрыкина
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки после жалоб людей на состояние дома в Ростове-на-Дону, сообщили в инфоцентре СК РФ.
2 августа, 10:31
Июль
Следком повторно возбудит дело об избиении инвалида и его матери в Ростове
25 июля, 06:44
Бастрыкин заявил о волоките в деле с 36 ранеными детьми в Ростове-на-Дону
11 июля, 08:09
Бастрыкин хочет добиться ареста экс-председателя суда в Ростове-на-Дону
1 июля, 15:23
Июнь
Бастрыкин потребовал доклад после смерти инвалида в антисанитарии в Ростове
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад после смерти инвалида в Ростове-на-Дону, который жил в условиях антисанитарии, сообщили в СКР.
11 июня, 09:29
Май
Бастрыкин хочет добиться уголовного дела для судьи в Ростове-на-Дону
Глава СКР Александр Бастрыкин направил представление для возбуждения уголовного дела в отношении судьи в Ростове-на-Дону, говорится в документах Высшей квалификационной коллегии судей.
24 мая, 16:21
Бастрыкин отреагировал на травлю ученика в школе Ростова
Проверку в связи с информацией об издевательствах школьников над одноклассником в Ростове поручил провести глава СКР Александр Бастрыкин, сообщили в Следкоме.
19 мая, 06:24
Жительница Ростовской области пожаловалась Бастрыкину на загадочную смерть отца
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после смерти мужчины в Ростовской области, сообщили в Следкоме.
17 мая, 14:38
Апрель
Уголовное дело заведут из-за сбитого ребенка электросамокатом в Ростове-на-Дону
9 апреля, 05:52
Март
Бастрыкину доложат о расследовании дела после смерти ребенка в Ростовской области
13 марта, 05:38
Февраль
Бастрыкин затребовал отчет о доме на Нариманова в Ростове после эфира Первого канала
20 февраля, 05:02
Чиновницу из Таганрога осудили за разрешение построить здание в зоне охраны ОКН
8 февраля, 17:19

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика