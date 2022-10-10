Вид деятельности: Политика
Дата/Место рождения: 7 июля 1975, г. Ростов-на-Дону
Образование: Закончил Ростовский государственный строительный университет
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области V-VI созывов
Слесарь - ремонтник центрального водопровода Ростовского-на-Дону производственного объединения «Водоканал»
Инженер участка Новошахтинского производственно-технического управления АО «Ростовуголь»
Мастер производственного предприятия «Водопровод», затем заместитель начальника центрального водопровода Ростовского-на-Дону производственного объединения «Водоканал».
Занимал руководящие должности в открытом акционерном обществе «Производственное объединение Водоканал города Ростова-на-Дону»
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области V созыва.
Заместитель генерального директора по технической политике, затем первый заместитель генерального директора Акционерного общества «Водоканал Ростова-на-Дону»
Первый заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону.
Администрация Ростова-на-Дону взяла курс на омоложение кадров, сообщил сити-менеджер города Виталий Кушнарев. По его словам, первым заместителем главы администрации станет замдиректора АО "Ростовводоканал" Александр Юрьевич Скрябин, который возьмет на себя вопросы ЖКХ и подготовку города к чемпионату мира по футболу в 2018 году.
Первый заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин, отвечая на вопрос об обеспечении безопасности территорий рядом с фан-зоной, предложил заменить слова "фанаты" и "фан-зона" на "праздник" и не ждать негатива.
Городских чиновников заставят "ходить с блокнотом" и записывать каждое нарушение в городе перед началом ЧМ-2018, заявил Скрябин Александр Юрьевич.
Первый заместитель главы Ростова Александр Скрябин написал заявление об увольнении, так как был избран депутатом Заксобрания, сообщил глава Администрации Ростова Виталий Кушнарев.
Первый заместитель главы администрации города Ростова-на-Дону Александр Скрябин на вопрос об обеспечении безопасности территорий рядом с фан-зоной предложил заменить слова "фанаты" и "фан-зона" на "праздник" и не ждать негатива
Администрация Ростова-на-Дону взяла курс на омоложение кадров, сообщил на пресс-конференции во вторник сити-менеджер города Виталий Кушнарев.
Первого заместителя главы администрации назначили в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба учреждения.