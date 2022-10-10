Скрябин Александр Юрьевич

Администрация Ростова-на-Дону взяла курс на омоложение кадров, сообщил сити-менеджер города Виталий Кушнарев. По его словам, первым заместителем главы администрации станет замдиректора АО "Ростовводоканал" Александр Юрьевич Скрябин, который возьмет на себя вопросы ЖКХ и подготовку города к чемпионату мира по футболу в 2018 году.