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Скрябин Александр Юрьевич

Вид деятельности: Политика

Дата/Место рождения: 7 июля 1975, г. Ростов-на-Дону

Образование: Закончил Ростовский государственный строительный университет

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Резюме

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области V-VI созывов

Биография

1993 - 1995

Слесарь - ремонтник центрального водопровода Ростовского-на-Дону производственного объединения «Водоканал»

1995 - 1997

Инженер участка Новошахтинского производственно-технического управления АО «Ростовуголь»

1997 - 2001

Мастер производственного предприятия «Водопровод», затем заместитель начальника центрального водопровода Ростовского-на-Дону производственного объединения «Водоканал».

2001 - 2014

Занимал руководящие должности в открытом акционерном обществе «Производственное объединение Водоканал города Ростова-на-Дону»

2013 - 2017

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области V созыва.

2014 - 2017

Заместитель генерального директора по технической политике, затем первый заместитель генерального директора Акционерного общества «Водоканал Ростова-на-Дону»

2017 - 2018

Первый заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону.

Медиапортрет

Медиапортрет

Администрация Ростова-на-Дону взяла курс на омоложение кадров, сообщил сити-менеджер города Виталий Кушнарев. По его словам, первым заместителем главы администрации станет замдиректора АО "Ростовводоканал" Александр Юрьевич Скрябин, который возьмет на себя вопросы ЖКХ и подготовку города к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Первый заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин, отвечая на вопрос об обеспечении безопасности территорий рядом с фан-зоной, предложил заменить слова "фанаты" и "фан-зона" на "праздник" и не ждать негатива.

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