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Следственные действия

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Май
Электровоз сошел с рельсов в Ростовской области
Сход электровоза грузового поезда произошел на станции Куберле Ростовской области, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
5 мая, 06:16
Апрель
В Ростовской области завели дело на директора автошколы, бравшего взятки за «теорию»
4 апреля, 15:02
Декабрь 2023
ФСБ нашла взрывчатку у 60-летнего жителя в Ростовской области
25 декабря 2023, 12:33
Сентябрь 2023
Губернатор Голубев прокомментировал избиение в Батайске вернувшегося с СВО бойца
3 сентября 2023, 19:11
Август 2023
На Кубани назвали подробности драки с возможной гибелью бойцов ЧВК «Вагнер»
В Туапсе задержали четырех человек, которые в драке убили двух мужчин, сообщили в региональном УСКР.
7 августа 2023, 08:21
Убитыми в Туапсинском районе мужчинами могли оказаться бойцы «Вагнера»
7 августа 2023, 08:03
Июль 2023
Пострадавшие при взрыве в Таганроге получат выплаты
29 июля 2023, 07:08
Судимого за изнасилование задержали за жестокое убийство знакомой в Шахтах
В Ростовской области задержали жителя Шахт, который напился и забил до смерти знакомую, сообщили в региональном УСКР.
27 июля 2023, 11:50
Уголовное дело возбудили после гибели ребенка в аквапарке в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после гибели четырехлетнего мальчика в аквапарке, сообщили в региональном УСКР.
26 июля 2023, 19:23
Подозреваемого в изнасиловании девочки задержали в Ростовской области
В Ростовской области удалось задержать мужчину, который может быть причастен к изнасилованию несовершеннолетней, сообщают СМИ
10 июля 2023, 08:58

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