rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Сливочное масло

Выбрать дату
2024
На 53 рубля подорожало сливочное масло в Ростовской области за месяц
В Ростовской области подскочила стоимость сливочного масла. За один месяц его цена выросла сразу на 53 рубля (почти на 6%), сообщает Ростовстат.
11 ноября, 11:22
Стало известно, когда сливочное масло подешевеет в Ростовской области
11 ноября, 06:47
В Ростовской области бушует шторм, а сливочное масло становится дорогим деликатесом
2 ноября, 17:21
Стало известно, где в Ростовской области сливочное масло дешевле
2 ноября, 14:01
Эксперт Нечушкин рассказал, какое сливочное масло пропадет с полок в Ростове
23 октября, 07:29
Ростовстат назвал самые дорожающие продукты в Ростовской области
Стало известно, какие продукты больше всего выросли в цене с конца 2023 года в Ростовской области. Подробная информация о ценах на продовольственные товары опубликована на сайте Ростовстата.
15 октября, 07:13
«Это сговор»: общественник объяснил, почему растут цены на сливочное масло в Ростове
14 октября, 07:12
Итоги среды: в Ростовской области воют сирены и кусаются цены на сливочное масло
9 октября, 16:13
Фермер из Ростовской области из воздуха делал тонны сливочного масла
В Ростовской области выявили очередное фантомное предприятие по производству молочной продукции, об этом 26 сентября сообщает региональный Россельхознадзор.
26 сентября, 09:28
Цены на товары и услуги в Ростовской области выросли на 5% за полгода
В Ростовской области стремительно растут цены на товары и услуги, актуальные данные об инфляции в регионе опубликовал Ростовстат.
16 сентября, 12:28
Жителям Ростовской области рассказали, как росли цены в феврале
В Ростовской области только за февраль уровень инфляции увеличился на 0,7%, а с начала 2024 года — почти 1,5%, сведения об этом появились в Ростовстате.
14 марта, 14:21
Уже 774 рубля за килограмм! В Ростове подскочили цены на масло и другие продукты
В Ростовской области за февраль цены на сливочное масло взлетели на 20 рублей, сведения об этом появились на портале Ростовстата.
1 марта, 11:10
В Ростовской области подскочили цены на мясо. Рассказываем, что еще подорожало
26 января, 06:04
Центробанк сообщил о резком подорожании сметаны и мороженого на Дону
В Ростовской области продолжился рост стоимости молочной продукции, в том числе сметаны и мороженого, сообщает Центробанк.
24 января, 12:31
ЦБ обвинил покупателей в высоких ценах на яйца в Ростовской области
24 января, 11:56
Ростов-на-Дону оказался лидером по ценам на молочную продукцию
18 января, 18:02
2023
В Ростовской области яйца и мясо выросли в цене более чем на 20%
24 ноября 2023, 08:31
В Ростове оказались самые высокие цены на рыбу, молочную продукцию и колбасы
14 октября 2023, 08:30
Эксперты спрогнозировали резкий рост цен в Ростовской области в 2023 году
23 сентября 2023, 04:37
Мясо резко подорожало в Ростовской области в 2023 году
В Ростовской области мясная продукция с декабря 2022 года резко выросла в цене, следует из данных Ростовстата.
21 августа 2023, 12:14

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика