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Слухи

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2024
«Ашан» закроют в Ростове-на-Дону: правда ли сеть гипермаркетов уйдет из России
В некоторых СМИ и соцсетях стали распространять информацию о массовом закрытии сети магазинов «Ашан» в Ростове и других регионах России. Действительно ли владельцы решили продать часть бизнеса, разобралась RostovGazeta.
24 октября, 16:50
Жители Ростова сообщили о звуках выстрелов в центре города
27 сентября, 09:31
Госавтоинспекция опровергла перекрытие трассы М-4 «Дон» из-за митинга
19 августа, 05:01
МВД прокомментировало заявление о мине-лепесток на улице в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону поступило заявление о якобы существующей опасности на одной из улиц города, рассказали в областном УМВД.
5 апреля, 13:52
В Ростове опровергли слухи о строительстве ТЦ на территории старого автовокзала
В Ростове заявили, что не собираются строить торгово-развлекательный центр на месте старого автовокзала, об этом сообщили в пресс-службе автовокзала имени М. А. Шолохова.
19 марта, 16:30
Ростовский врач прокомментировала слухи о надвигающейся пандемии «болезни Х»
24 января, 05:52
Клуб ростовчанина Басты опроверг слухи об уходе из профессионального футбола
Представители футбольной компанды «СКА Ростов-на-Дону» опровергли слухи об уходе из профессионального футбола, сообщает «Спорт-экспресс».
10 января, 13:34
2023
Власти Батайска опровергли информацию о беспилотниках в небе над городом
22 декабря 2023, 09:53
В Ростовской области разоблачили фейки о проникновении диверсантов ВСУ в регион
В Ростовской области не соответствует действительности информация о проникновении в регион украинских диверсантов, сообщает Telegram-канал «Война с фейками. Ростовская область».
20 декабря 2023, 09:14
В Краснодаре подтвердили возможное открытие ближайшего к Ростову аэропорта
13 декабря 2023, 09:43
«Второй был громче»: ростовчане заявили о мощных звуках взрывов
В Ростове-на-Дону был слышен вой, после чего раздался громкий звук, похожий на взрыв, сообщили они в соцсетях.
4 декабря 2023, 12:38
Власти Батайска прокомментировали слухи о взрыве в небе над городом 7 сентября
Глава администрации Батайска Роман Волошин прокомментировал слухи о взрывах в городе, сообщение появилось в его официальном Telegram-канале.
7 сентября 2023, 12:45
Власти в Ростове опровергли слухи о жилой застройке в районе Парамоновских складов
В Ростове-на-Дону не планируется заниматься застройкой территории в районе Парамоновских складов, сообщили местные власти.
7 июля 2023, 07:04

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