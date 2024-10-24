В Ростове опровергли слухи о строительстве ТЦ на территории старого автовокзала

В Ростове заявили, что не собираются строить торгово-развлекательный центр на месте старого автовокзала, об этом сообщили в пресс-службе автовокзала имени М. А. Шолохова.