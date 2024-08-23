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Смерч

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2024
Эколог Зайчиков объяснил появление смерча над морем в Ростовской области
Смерчи в этом году впервые появились не только в Ростовской области, но и в центральной полосе России. Возникает смерч на границе разницы давлений. А вызывает его сильное перемещение атмосферных фронтов, сообщил RostovGazeta эколог Андрей Зайчиков.
8 августа, 07:11
В Ростовской области заметили смерч над Азовским морем
В Ростовской области прошел смерч. Природное явление заметили над Азовским морем, сообщает паблик «Это Ростов новости».
1 августа, 11:19
В Ростовской области взлетели цены на картошку и поднялась пыль из-за смерча
12 июля, 16:11
Жители Ростовской области увидели смерч
12 июля, 12:51
В Ростовской области заметили 20-метровый смерч
Атмосферный вихрь заметили в Ростовской области под Красным Сулином. Очевидцы засняли смерч на видео, оно опубликовано в телеграмм-канале RostovGazeta.
21 мая, 10:10
2023
Стало известно, когда в Ростов-на-Дону вернется страшная жара
1 августа 2023, 05:53
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за урагана до 15 июля
В Ростовской области до 15 июля будет действовать штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды, сообщили в региональном УМЧС.
14 июля 2023, 07:45
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за града до 10 июля
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за вероятности ухудшения погоды, заявили в региональном УМЧС.
7 июля 2023, 11:38
Сезон дождей начнется в Ростовской области с 8 июля
Ростовскую область с субботы, 8 июля, начнет заливать дождями, которые не прекратятся несколько дней, сообщили в Гидрометцентре.
5 июля 2023, 06:16

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