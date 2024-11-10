Скончался известный хирург-уролог из Ростова Семен Серебренников

Известный ростовский хирург-уролог Семен Серебренников скончался за месяц до дня рождения — 27 октября ему бы исполнился 91 год. О тяжелой утрате сообщил в соцсетях сын врача, режиссер Кирилл Серебренников.