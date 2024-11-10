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Смерть

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Ноябрь
Появились кадры с места гибели матери и ребенка в ДТП в Ростовской области
10 ноября, 17:37
В Волгодонске 14-летний подросток выпал из окна высотки
10 ноября, 11:01
Тело женщины нашли в вагоне поезда на ж/д вокзале «Ростов Главный»
4 ноября, 07:03
Октябрь
В Таганроге мужчина выпал из окна ЖК прямо на глазах у соседей
30 октября, 19:00
В Аксае 38-летняя женщина выпала из окна высотки
29 октября, 11:05
В «Белом лебеде» скончался маньяк-душитель из Каменска-Шахтинского Роман Бурцев
27 октября, 14:35
Итоги пятницы: на Дону сбили опасный шар, а в Ростове построят крематорий
25 октября, 16:54
На «Ростовском» кладбище возведут крематорий
25 октября, 14:47
Фура «Магнита» переехала 56-летнюю женщину в Ростовской области
22 октября, 10:54
Снесло ветром: рабочий погиб, упав с крыши детской школы искусств в Шахтах
В Ростовской области строитель, ремонтировавший крышу школы искусств, сорвался с высоты и разбился насмерть, пишет издание «КВУ».
15 октября, 10:28
Рабочий погиб под завалами во время укладки труб в Новочеркасске
11 октября, 15:51
Жителя Ростова-на-Дону осудили на 16 лет за поджог знакомых в гараже
10 октября, 09:23
Бастрыкин требует доклад о мошенничестве со строительством домов под Ростовом
Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин заинтересовался сообщениями о мошенничестве, связанном со строительством домов под Ростовом, сообщает региональное ведомство.
10 октября, 06:24
Бастрыкин взял на контроль дело о смерти девушки в больнице Ростова-на-Дону
9 октября, 17:24
Парень выпал из окна высотки в Ростове-на-Дону
6 октября, 10:08
В Ростове-на-Дону скончалась вдова легендарного летчика Бориса Капустина
1 октября, 09:19
Сентябрь
Скончался известный хирург-уролог из Ростова Семен Серебренников
Известный ростовский хирург-уролог Семен Серебренников скончался за месяц до дня рождения — 27 октября ему бы исполнился 91 год. О тяжелой утрате сообщил в соцсетях сын врача, режиссер Кирилл Серебренников.
26 сентября, 07:07
Итоги среды: новый штамм ковида угрожает жителям Дона, а в Минспорта нашли взяточницу
25 сентября, 17:12
В Ростовской области возбудили дело из-за женщин, которых растерзали собаки
25 сентября, 14:46
Бетонная плита насмерть раздавила рабочего на стройке в Шахтах
25 сентября, 13:33

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