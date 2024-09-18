Смертельное ДТП в Ростовской области

Машину просто расплющило: в Новочеркасске в ДТП с автобусом погиб пассажир иномарки

В Новочеркасске 9 мая автобус выехал на встречную полосу и врезался в движущийся автомобиль. В результате аварии погиб один человек, еще один получил серьезные травмы, передает УГИБДД по Ростовской области.