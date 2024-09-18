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Смертельное ДТП в Ростовской области

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2024
Молодой мотоциклист погиб под колесами автомобиля в Таганроге
23-летний парень скончался в результате ДТП в Таганроге, подробностями аварии поделились в пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области.
18 сентября 2024, 11:19
Молодой мотоциклист погиб под колёсами иномарки в Ростовской области
Ночью в Шахтах в ДТП с иномаркой погиб 20-летний водитель мотоцикла, сообщили в управлении Госавтоинспекции по Ростовской области.
24 августа 2024, 09:47
Подросток перевернулся на мотоцикле и попал под колеса авто в Ростовской области
Смертельное ДТП произошло в Новочеркасске, подробностями поделились в управлении ГИБДД Ростовской области.
26 июня 2024, 05:58
Подросток погиб в ДТП с перевернувшейся машиной в Ростовской области
В результате ДТП погиб 14-летний подросток на трассе в Ростовской области, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
23 июня 2024, 06:09
Один погиб и еще один пострадал в столкновении двух мопедов в Ростовской области
Смертельное ДТП произошло под Ростовом, подробностями поделились в управлении ГИБДД.
22 июня 2024, 11:32
Водитель переехал велосипедиста под Ростовом и скрылся с места преступления
1 июня 2024, 15:55
Машину просто расплющило: в Новочеркасске в ДТП с автобусом погиб пассажир иномарки
В Новочеркасске 9 мая автобус выехал на встречную полосу и врезался в движущийся автомобиль. В результате аварии погиб один человек, еще один получил серьезные травмы, передает УГИБДД по Ростовской области.
10 мая 2024, 08:37
В лобовом ДТП на Северном обходе Ростова погиб мужчина
В результате аварии на подъезде к Ростову-на-Дону смертельные травмы получил водитель легкового автомобиля, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
7 апреля 2024, 06:09
В Ростове осудили подростка, спровоцировавшего смертельное ДТП на Каскадной
6 апреля 2024, 13:02
Два человека погибли под Азовом в раздавленной фурой китайской иномарке
Грузовая машина буквально раздавила легковой автомобиль с людьми на трассе в Ростовской области, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
24 февраля 2024, 06:43
Один погиб и трое пострадали из-за водителя без прав в Ростовской области
Ребенок погиб в ДТП в Ростовской области, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
23 февраля 2024, 11:51
В Ростовской области водитель фуры сбил на трассе двух пешеходов
В результате аварии на трассе в Белокалитвенском районе Ростовской области пострадали два пешехода, сообщили в пресс-службе донского управления ГИБДД.
18 февраля 2024, 05:51
Водитель, устроивший смертельное ДТП в Ростовской области, получил срок
Суд вынес приговор в отношении водителя, устроившего смертельную аварию на трассе в Ростовской области в феврале прошлого года, сообщает местное СМИ.
4 января 2024, 05:37
2023
Появились кадры после столкновения бензовоза и грузовика в Ростовской области
Водители грузовика и бензовоза погибли в результате ДТП на трассе в Ростовской области, сообщили в региональной пресс-службе ГИБДД.
26 декабря 2023, 06:43
Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса на трассе «Ростов-Ставрополь»
В результате аварии в Ростовской области погибли четверо человек еще четыре человека получили травмы, сообщает «Интерфакс».
23 декабря 2023, 07:21
Известный хирург умер за рулем, въехав военный КамАЗ в Ростовской области
В Новочеркасске на улице Первомайской произошла авария с участием военного грузовика, сообщает «Тузловград».
19 декабря 2023, 07:20
Водители в Ростовской области за сутки сбили восемь человек, включая ребенка
В Ростовской области только за одни сутки водители сбили восемь человек, трое из них погибли, сообщили в региональном ГИБДД.
24 ноября 2023, 13:11
Мать с сыном подростком погибли в ДТП в Ростовской области
В результате аварии трое человек получили смертельные травмы в Ростовской области, сообщили в региональном ГИБДД.
4 ноября 2023, 05:25
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с зерновозом
28 октября 2023, 08:05
В Ростовской области в ДТП с бензовозом погибли три человека
Трагическая авария с бензовозом в Ростовской области унесла жизни трех человек, включая водителя и двух пассажиров легкового автомобиля, сообщает региональное УГИБДД.
9 сентября 2023, 20:23

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