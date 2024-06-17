Смертная казнь

Политолог Баширов призвал вернуть смертную казнь после захвата СИЗО-1 Ростова

Преступления, подобные тому, что произошло в СИЗО-1 Ростова, самые опасные и для людей, и для государства, сообщил RostovGazeta политолог Марат Баширов.