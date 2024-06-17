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Смертная казнь

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Июнь
Политолог Баширов призвал вернуть смертную казнь после захвата СИЗО-1 Ростова
Преступления, подобные тому, что произошло в СИЗО-1 Ростова, самые опасные и для людей, и для государства, сообщил RostovGazeta политолог Марат Баширов.
17 июня, 09:03
Май
Политолог Сухарь призвал вернуть смертную казнь после убийства девочки под Ростовом
23 мая, 16:35
Март
В России потребовали вернуть смертную казнь после теракта в «Крокусе»
27 марта, 09:29
Депутат Госдумы от Ростовской области призвал вернуть смертную казнь для террористов
23 марта, 16:52
Февраль
Стало известно, что написал ростовскому полицейскому Чикатило перед расстрелом
13 февраля, 20:35

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