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Смертность

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Декабрь
На Дону депутатам предоставляют дорогие авто, а пары откладывают родительство
14 декабря, 18:42
Смертность вдвое превысила рождаемость в Ростовской области
В Ростовской области за год рождаемость упала, а смертность набирает обороты. Подробные данные об убыли населения опубликовал Росстат.
14 декабря, 14:17
Октябрь
Еще минус 16 тысяч человек: население Ростовской области постепенно вымирает
15 октября, 13:59
Сентябрь
Политолог Александр Сухарь призвал запретить движение чайлдфри в Ростове
20 сентября, 12:23
Регион вымирает: убыль населения Ростовской области почти достигла 15 тысяч жителей
17 сентября, 13:25
В Ростовской области умерли 67 грудничков
15 сентября, 09:12
За месяц в Ростовской области скончались семь младенцев
Смертность среди младенцев в Ростовской области составила семь человек в июне, сообщает Росстат.
6 сентября, 08:59
Ростовская область стала лидером среди самых вымирающих регионов ЮФО
За июнь 2024 года в Ростовской области убыль населения составила 1624 человек. Это самое высокое значение среди регионов ЮФО, следует из данных Росстата.
6 сентября, 07:39
В Ростовской области умерли 60 грудничков
В период с января по июнь 2024 года зафиксировали смерть 60 младенцев в Ростовской области, сообщает Росстат.
2 сентября, 07:57
Август
Население Ростовской области вымирает со скоростью больше 2 тысяч человек в месяц
В Ростовской области за полгода 2024 года из-за разных причин умерли 28 тысяч человек, следует из отчет Росстата.
13 августа, 13:34
В Ростовской области погибли 60 младенцев
13 августа, 10:13
Июль
На трассе М-4 «Дон» смертность в ДТП выросла на 18%
5 июля, 13:09
Июнь
Эксперты рассказали, почему мужчины живут меньше женщин
19 июня, 09:20
Апрель
Вымирание Ростовской области ускорилось в 2024 году
Естественная убыль населения в Ростовской области продолжает расти, согласно данных опубликованных Росстатом.
21 апреля, 11:40
Ожидаемая продолжительность жизни в Ростовской области превысила 73 года
В Ростовской области ожидаемая продолжительность жизни увеличилась и достигла 73,5 года, сообщили в правительстве региона.
18 апреля, 14:09
Март
Почки, а не магнитные бури: главный нефролог СКФО объяснил, от чего скачет давление
29 марта, 10:40
Жители Ростовской области стали чаще рожать по трое и более детей
23 марта, 14:23
Февраль
Население Ростовской области продолжает вымирать
21 февраля, 18:03
Число жителей Ростовской области увеличилось впервые за шесть лет
6 февраля, 13:55
Январь
На каждого родившегося в Ростовской области младенца приходится 1,6 умерших
Смертность в Ростовской области заметно сокращается, но падает и рождаемость, следует из данных Росстата.
21 января, 05:37

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