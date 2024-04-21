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Смертность в Ростовской области

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Апрель 2024
Вымирание Ростовской области ускорилось в 2024 году
Естественная убыль населения в Ростовской области продолжает расти, согласно данных опубликованных Росстатом.
21 апреля 2024, 11:40
Март 2024
Десять младенцев умерли в Ростовской области
24 марта 2024, 16:17
В Ростовской области жители умирают вдвое чаще, чем рождаются
24 марта 2024, 12:40
Жители Ростовской области в 1,5 раза чаще других россиян умирают «от старости»
15 марта 2024, 15:50
Февраль 2024
В Ростовской области умирает вдвое больше людей, чем рождается
22 февраля 2024, 08:04
Декабрь 2023
В Ростовской области умерли 113 младенцев
За год в Ростовской области снизился показатель смертности среди новорожденных, следует из данных Росстата.
17 декабря 2023, 12:06
Почти на 500 меньше: Росстат сообщил о резком спаде рождаемости в Ростовской области
С января по октябрь в Ростовской области родились чуть больше 27 тысяч детей, сообщает Росстат.
17 декабря 2023, 10:24
Население Ростовской области продолжает вымирать в 2023 году
17 декабря 2023, 09:45
Ноябрь 2023
Темпы естественной убыли населения замедлились в Ростовской области
Смертность, как и рождаемость продолжают падать в Ростовской области, следует из данных Росстата.
12 ноября 2023, 18:05
Октябрь 2023
Ростовская область стала лидером ЮФО по убыли населения
23 октября 2023, 08:38
Сентябрь 2023
Смертность в Ростовской области снова начала расти после пандемии
17 сентября 2023, 11:39
Август 2023
Население в Ростовской области продолжает вымирать
Естественная убыль населения продолжает увеличиваться в Ростовской области, следует из данных Росстата.
14 августа 2023, 11:12
Июль 2023
Росстат заявил о снижении смертности в Ростовской области после пандемии COVID-19
Смертность в Ростовской области за год снизилась на 20%, следует из данных Росстата.
16 июля 2023, 18:39
Население Ростовской области продолжает вымирать в 2023 году
16 июля 2023, 15:39
Июнь 2023
Падение смертности и увеличение миграции за рубеж зафиксировали в Ростовской области
13 июня 2023, 05:27

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