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СМИ

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Ноябрь
Валерий Карпин ответил на вопрос об отставке после победы над «Спартаком»
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал информацию о возможной отставке. На вопросы СМИ наставник донского клуба ответил после долгожданной победы над «Спартаком» 5 ноября.
6 ноября, 05:26
В правительстве Ростовской области опровергли обыски у Голубева
4 ноября, 18:06
«Взломали, что ли?»: жители Ростовской области не поверили в отставку Голубева
Жители Ростовской области активно обсуждают отставку губернатора Василия Голубева. Спустя 10 минут после публикации главы региона в telegram-канале появились сотни комментариев.
4 ноября, 11:27
Октябрь
Директора спортшколы в Таганроге отправили под домашний арест
Таганрогский городской суд избрал меру пресечения директору спортшколы Олимпийского резерва №3, подозреваемой в мошенничестве, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.
22 октября, 06:54
Под Ростовом из рабства освободили 18 человек, которые трудились в поле за еду
21 октября, 09:41
Следователи вызвали на допрос руководство УМВД Ростова по делу ОПГ полиции
Руководство УМВД Ростова вызывают на допросы следователей, сообщает издание 1РНД со ссылкой на источники в силовых структурах 21 октября.
21 октября, 07:45
К Новому году Ростов-на-Дону украсят старыми декорациями
Власти Ростова отказались от покупки украшений к Новому 2025 году. На улицах донской столице будут старые инсталляции и декор, сообщают СМИ.
18 октября, 09:12
Черный дым окутал город: крупный пожар в центре Ростова сняли на камеру
18 октября, 06:08
Памятник «Журавли» в честь героев СВО появился в Ростове-на-Дону
В Ростове появился памятник «Журавли», который находится на Западной хорде, сообщают СМИ.
15 октября, 19:16
Стала известна причина обысков в администрации Новочеркасска
В Новочеркасске силовики с обысками нагрянули в администрацию. Как выяснилось, все дело в бывшем сотруднике, которого заподозрили в совершении преступления, сообщают СМИ.
10 октября, 11:44
Вместе с главой МЧС по Ростовской области Путин уволил еще семь генералов
Помимо Сергея Филиппова, руководящих должностей в различных ведомств лишились еще семь человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свои источники.
7 октября, 12:16
Оптовые цены на картофель в Ростовской области подскочили почти в два раза
В Ростовской области картофель оптом подорожал сразу в 1,7 раза из-за погодных условий и плохого урожая, сообщают СМИ.
2 октября, 09:49
Домофоны в Ростове-на-Дону научили предупреждать об атаках беспилотников
В Ростове квартирные домофоны научили предупреждать о воздушной опасности, атаках ракет и беспилотников и ЧС природного характера, сообщили городские власти.
1 октября, 05:08
Сентябрь
Стало известно, какой вред нанесла пыльная буря озимым посевам в Ростовской области
Бушующая в Ростовской области пыльная буря не повредила озимые посевы в южной и центральной частях региона, сообщают СМИ.
30 сентября, 11:50
Почти на 22% выросла средняя зарплата в Ростове-на-Дону
В Ростове средняя заработная плата за год увеличилась почти на четверть, следует из рейтинга федеральных СМИ.
30 сентября, 07:20
Звездные пары российского шоу-бизнеса массово подают на развод
Осень 2024 года стала богата на расставания среди звездных пар российского шоу-бизнеса. В сентябре на развод подали четыре семьи селебрити, сообщают «Новые известия».
27 сентября, 08:03
В Ростове уволены прокурор Пролетарского района и его заместитель
Прокурор Пролетарского района Ростова потерял должность вместе со своим заместителем. Как сообщает 1RND со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Роман Агапов и Юрий Переверзев оказались замешаны в уголовном деле о коррупции.
20 сентября, 13:44
Июнь
В Ростове журналистку оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики
7 июня, 14:52
RostovGazeta заняла первое место по посещаемости в регионе средих донских СМИ
Издание RostovGazeta удерживает лидерские позиции по посещаемости среди других СМИ региона, сообщает рейтинговый портал LiveInternet.
1 июня, 08:18
Апрель
Донские власти требуют провести реконструкцию кинотеатра «Россия» в Ростове
11 апреля, 18:11

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