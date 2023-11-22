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Снаряды времен ВОВ в Ростовской области

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Ноябрь 2023
В Ростовской области с начала года нашли почти 384 взрывоопасных предмета
В Ростовской области обнаружили и обезвредили 384 опасных взрывных устройства времен ВОВ, рассказали в правительстве региона.
22 ноября 2023, 13:22
Сентябрь 2023
Больше трех сотен бомб нашли в Ростовской области в 2023 году
В Ростовской области с начала года нашли 380 взрывоопасных предметов, рассказали в правительстве региона.
18 сентября 2023, 15:04
Август 2023
Фугасную авиабомбу нашли на территории Ростовской области
В Ростовской области найдена немецкая фугасная авиабомба времен Второй мировой войны, сообщили в соцсетях поисковики.
20 августа 2023, 09:32
Июнь 2023
Часть хутора под Ростовом оцепили из-за найденной там мины 7 июня
В хуторе Большой Лог под Ростовом местные жители обнаружили мину, пишут СМИ.
7 июня 2023, 16:42

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