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Снегопад

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Ноябрь
«Не зря обещали сугробы»: первый снег выпал в Ростовской области
3 ноября, 12:13
Октябрь
Мокрый снег и туман надвигаются на Ростовскую область
В Ростовской области прогнозируют мокрый снег и туман в ближайшие сутки, сказано на сайте Северо-Кавказского УГМС.
15 октября, 05:46
Март
Стало известно, когда Ростовскую область будет засыпать снегом в марте
15 марта, 05:39
Снегопад пообещали ростовчанам 15 марта
14 марта, 04:59
Снегом засыпало несколько районов Ростовской области
11 марта, 05:53
Снег выпал в Ростовской области 10 марта
В Ростовской области вместо ожидаемого потепления выпал снег, снимками поделились подписчики паблика в социальных сетях из Белой Калитвы.
10 марта, 19:20
Ливни и мокрый снег надвигаются на Ростовскую область 8 марта
7 марта, 15:28
Ростовчан предупредили о снегопаде и резком похолодании в марте
2 марта, 05:02
Февраль
Штормовое предупреждение в Ростовской области продлили до 11 февраля
9 февраля, 08:32
Снег с дождем и морозы обещают ростовчанам на выходных
2 февраля, 04:56
Январь
Вильфанд предупредил об опасной погоде на юге России. Рассказываем, чего ждать
29 января, 07:51
В Ростовской области прогнозируют 12-градусные морозы с мокрым снегом и туманом
27 января, 10:01
Риск транспортного коллапса появился на М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области водителей предупредили об опасной погоде на трассе М-4 «Дон», сообщает «Автодор».
26 января, 11:51
Стало известно, сколько Ростовскую область будет засыпать снегом
25 января, 05:52
Морозы до -20 градусов ударят в Ростовской области с 24 января
24 января, 07:34
Морозы до -20 градусов накроют Ростовскую область
22 января, 14:44
Ледяные дожди обрушатся на Ростовскую область с 25 января
22 января, 07:38
Синоптик Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в Ростовской области
21 января, 10:49
Трасса М-4 «Дон» обледенела в Ростовской области
Гололед сковал трассу М-4 «Дон» в Ростовской области, сообщают водители.
21 января, 08:56
Сильные морозы придут в Ростовскую область с 23 января
20 января, 04:52

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