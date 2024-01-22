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Январь
Появилось фото выживших с рухнувшего Falcon 10 с парой из Волгодонска на борту
После крушения самолета, в котором находились жители Волгодонска, появились снимки с выжившими, сообщает паблик Shot в соцсетях.
22 января, 06:41
Декабрь 2023
В Сети показали снимки сбитого дрона-камикадзе над Ростовской областью
18 декабря 2023, 04:58
Октябрь 2023
В Сети опубликовали кадры визита Владимира Путина в Ростов-на-Дону
В Интернете появились фотографии визита президента России Владимира Путина в Ростов-на-Дону, снимки опубликованы на сайте Кремля.
20 октября 2023, 06:15
Сентябрь 2023
Появились кадры подводной лодки «Ростов-на-Дону» после попадания ракеты ВСУ
В Интернете опубликовали снимки поводной лодки «Ростов-на-Дону», которая была атакована украинской ракетой, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».
19 сентября 2023, 06:54
Август 2023
Стало известно, как украсят Ростов-на-Дону ко Дню города
В Ростове-на-Дону при подготовке празднования Дня города разработали брендбук и концепцию комплексного оформления, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
4 августа 2023, 15:14

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