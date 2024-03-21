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Снос исторических зданий в Ростове

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21 марта 2024
В Ростове под снос попали два старинных дома в центре города и Нахичевани
21 марта 2024, 15:57
15 марта 2024
В центре Ростове собираются снести 152-летний дом
В Ростове готовят под снос дом на проспекте Чехова, построенный 152 года назад, об этом сообщили на портале администрации города.
15 марта 2024, 09:33
10 марта 2024
В Ростове под снос попали два дореволюционных дома в районе ипподрома
Два небольших здания дореволюционной постройки начали сносить в Ростове в районе ипподрома, сообщает движение «Мой Фасад».
10 марта 2024, 05:35

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