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Июнь
Тревожные сирены сработали в Ростове-на-Дону 8 июня
8 июня, 15:45
Ноябрь 2023
Глава администрации Ростова открыл комментарии в своем Telegram-канале
10 ноября 2023, 10:42
«Это провокация»: в Ростовской еврейской общине рассказали о событиях в Махачкале
Председатель Ростовской еврейской общины Михаил Потапов сообщил корреспонденту RostovGazeta, что события в аэропорту Махачкалы — это результат спланированной провокации.
1 ноября 2023, 11:55
Июль 2023
В Ростовской области снимут фильм о событиях 1941 года
В Ростовской области пройдут съемки фильма «Забытый полк», который расскажет о событиях 1941 года, сообщают СМИ.
27 июля 2023, 13:44
Глава Ленинского района в Ростове-на-Дону Тихонов с 3 июля покинул свой пост
Глава администрации Ленинского района Ростова-на-Дону Константин Тихонов уходит со своего поста по собственному желанию, пишут СМИ.
3 июля 2023, 10:44

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