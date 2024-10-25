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Соленость воды

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2024
Зоолог Евсюков объяснил, почему тарани становится мало в Азовском море
25 октября, 11:55
Ученые придумали, как рыбакам увеличить улов в Азовском море
Стало известно, как можно бороться с медузами и ловить больше рыбы в Азовском море. О новом способе сообщили сотрудники АзНИИРХ.
27 сентября, 10:01
Учёные сообщили о росте запасов камбалы и деликатесного моллюска в Азовском море
20 сентября, 16:53
Ростовский ученый рассказал о главной причине нашествия медуз в Азовском море
О европейском опыте решения проблемы с засильем медуз в Азовском море поделился доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Сергей Дудкин в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону».
4 августа, 08:30
Эколог Лебедев предупредил об осолонении дельты Дона в Ростовской области
Осолонение Азовского моря в некоторых местах может привести к осолонению дельты Дона, откуда осуществляется водозабор для нужд жителей Ростовской области, сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.
11 июня, 17:11
Ученые предупредили о биологических атаках на Азовское море
В Азовском море из-за роста солености воды увеличилась популяция медуз, сообщает Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО».
21 марта, 11:32
2023
Лещ, судак и тарань могут пропасть из Азовского моря из-за осолонения
В Азовском море сократилась численность леща, судака и тарани, сообщает «АиФ» со ссылкой на специалиста лаборатории биоресурсов АзНИИРХ Валерия Чубукова.
24 сентября 2023, 06:35
Ученые Ростовской области зафиксировали рекордную соленость воды в Азовском море
11 сентября 2023, 17:58
Холероподобную микрофлору обнаружили в воде в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в реке Темерник во время проверки обнаружили холероподобную микрофлору, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
6 июля 2023, 15:11
Большие запасы креветок обнаружили в Таганрогском заливе
При исследовании Таганрогского залива и прибрежных районов моря зафиксировали хорошие уловы креветок, сообщает Азово-черноморский ФИЛИАЛ ФГБНУ ВНИРО
6 июля 2023, 12:31

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