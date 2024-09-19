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Соседи

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2024
Заядлый курильщик погиб в Таганроге при бытовом пожаре из-за сигареты
Житель Таганрога погиб при пожаре, который сам же устроил, оставив непотушенную сигарету, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.
19 сентября, 10:37
Жителю Новошахтинска соседи сломали ногу после жалоб на громкую музыку
Жителю Новошахтинска пришлось обращаться в больницу после замечания соседу на шум, сообщает «КП-Ростов».
21 июля, 08:11
Ничего он не воняет: житель Ростова прячет живущего в квартире поросенка
Жители одного из ЖК Ростова недовольны соседством с необычным питомцем — минипигом по кличке Хрюгер. Чтобы избежать конфликта, его владелец Павел вынужден выгуливать свина в пять утра, сообщает Don Mash.
17 апреля, 15:54
Ростовская область переживает экологический кризис и эвакуацию жителей из-за ракеты
В Ростовской области на берегу Азовского моря находят боеприпасы, пока эксперты заявляют о критическом состоянии экологии, а в Ростове выясняют обстоятельства гибели судьи Арбитражного суда.
30 января, 15:49
Трупный яд умершего соседа затопил квартиру в центре Ростова
В Ростове в квартире на Ворошиловском обнаружили труп мужчины, который ушел в запой после развода и умер в одиночестве, об этом сообщил местный Telegram-канал.
30 января, 14:39
2023
В Ростовской области готовятся к снегопадам, а в Ростове нашли самую дешевую квартиру
9 декабря 2023, 17:44
«Я позвоню братьям!»: мать-одиночка из Ростова стала жертвой травли соседей-мигрантов
30 ноября 2023, 14:20
Ростовчанин с балкона сбрасывал технику на припаркованные машины
29 августа 2023, 04:51
В Ростове назвали подробности о семье, где муж напал на супругу и выпал из окна
14 августа 2023, 12:44
Появились подробности попытки магической атаки цыган на жителей Батайска
В Батайске цыгане пытались провести магический ритуал против соседей, с которыми поссорились, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
1 августа 2023, 13:16
Ростовчанин устроил стрельбу и ранил свою жену
В Ростове-на-Дону мужчина устроил стрельбу в крупном ЖК, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
21 июля 2023, 10:26
В Ростовской области владелец дома устроил погоню за вором вместе с соседями
В Ростовской области задержали жителя Батайска, который совершил кражу в чужом доме, сообщили в региональном УМВД.
18 июля 2023, 10:52

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