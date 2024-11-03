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3 ноября
Пробка сковала проспект Нагибина в Ростове из-за массового ДТП
3 ноября, 15:19
Крыша новостройки полыхает в Ростове на Западном
3 ноября, 14:07
«Не зря обещали сугробы»: первый снег выпал в Ростовской области
3 ноября, 12:13
«Машины скоро зальёт»: подтопления начались в Ростовской области
3 ноября, 11:37
«На улице уже морозы»: часть жителей Ростова сидит без отопления с середины октября
3 ноября, 11:04
Машину отбросило на крышу после ДТП на Северном в Ростове
3 ноября, 10:39
2 ноября
Прокатил на капоте: водитель легковушки сбил охранника в Таганроге, уходя от погони
2 ноября, 16:57
«Всё, упал»: в Ростовской области штормовой ветер сорвал балкон
2 ноября, 12:31
Сильный ветер массово валит деревья и бетонные столбы в Ростове-на-Дону
Штормовой ветер разбушевался не на шутку: в Ростове падать начали не только деревья, но и бетонные столбы. Кадры с мест ЧП 2 ноября очевидцы публикуют в соцсетях.
2 ноября, 09:39
1 ноября
Движение на подъезде к Ростову встало со стороны Таганрога. Что там произошло?
1 ноября, 08:00
Легковушка влетела под ковш трактора в Ростове-на-Дону
1 ноября, 04:42
31 октября
Житель Ростова взорвал гранату на детской площадке
31 октября, 12:21
У здания правительства Ростовской области перевернулась легковушка
Водитель легковушки попал в ДТП напротив здания правительства Ростовской области на площади Советов. Кадры с места аварии очевидцы разместили в соцсетях 31 октября.
31 октября, 07:49
«Аж окна задрожали»: жители Ростовской области рассказали об атаке дронов 31 октября
Ночью 31 октября над Ростовской областью сбили почти десяток беспилотников. О том, как пережили атаку дронов, местные жители рассказали в соцсетях.
31 октября, 06:13
30 октября
Житель Ростовской области разбил машину бывшей девушки лопатой
30 октября, 12:00
Водитель вылетел через стекло из перевернувшегося дважды автомобиля в Шахтах: видео
30 октября, 09:02
29 октября
Массовое ДТП на Нагибина произошло в Ростове-на-Дону
29 октября, 19:20
Разлагающийся труп нашли во время очистки водоотводного канала под Ростовом
29 октября, 17:31
Появилось видео смертельного ДТП с фурой и двумя авто в Ростовской области
29 октября, 16:40
Стало известно, что взорвалось на Северном в Ростове 29 октября
29 октября, 15:42

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