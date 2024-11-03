Сильный ветер массово валит деревья и бетонные столбы в Ростове-на-Дону

Штормовой ветер разбушевался не на шутку: в Ростове падать начали не только деревья, но и бетонные столбы. Кадры с мест ЧП 2 ноября очевидцы публикуют в соцсетях.