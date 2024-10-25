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2024
«ТНС энерго Ростов» вышел из капитала головной компании, продав акции
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» продал 3,72% акций головной компании ПАО «ГК „ТНС энерго“, сказано на сайте ресурсоснабжающей организации Дона.
25 октября, 06:57
Завтрак за 7 рублей, обед — за 9: как хотят кормить школьников в Ростовской области
28 августа, 13:03
За плотину в Красном Сулине отвечает фирма с убытками в сотни миллионов рублей
В каком состоянии находится комплекс гидротехнических сооружений в Красном Сулине, кто и как отвечает за его работу — выяснял корреспондент RostovGazeta.
25 апреля, 12:51
Генподрядчика ростовского отеля «Хаятт» из Сербии могут признать банкротом
В Ростовской области арбитражный суд рассматривает иск о банкротстве сербского АО «Энергопроект Високоградня», сказано в картотеке суда.
22 апреля, 07:37
2023
«Погрязли в мусоре и свалках»: кто и как отвечает за зеленые насаждения Ростова
26 октября 2023, 06:46
Застройщик в Ростове создал компанию для строительства в районе Щепкинского леса
9 октября 2023, 05:09
Компания донского депутата получила в аренду землю без торгов
В Ростове-на-Дону компании «Зенит-Девелопмент» без торгов передали в аренду земельный участок, говорится в распоряжении губернатора Василия Голубева.
6 октября 2023, 11:26
В Ростовской области власти хотели потратить 4 млн на оценку качества дороги
21 сентября 2023, 05:23
Строить Западную хорду в Ростовской области будет убыточная компания
4 сентября 2023, 06:09

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