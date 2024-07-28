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Спасательная операция

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2024
Альпинист из Ростовской области застрял на горе в КБР с отеком легких
28 июля 2024, 08:51
2023
Telegram-каналы заявили о падении вертолета в Азовском море
В Азовском море потерпел крушение вертолет Ка-52, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал Baza.
4 сентября 2023, 12:32
Ростовчане заявили, что спасли тонувшего на тротуаре человека 12 июля
В Ростове-на-Дону спасли человека, который тонул на тротуаре в центре города, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».
13 июля 2023, 04:52
В Ростовской области спасатели достали из воды спящего в реке мужчину
В Ростовской области спасатели доставили на берег мужчину, который уснул в реке, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».
26 апреля 2023, 10:19

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