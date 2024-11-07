rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Специалисты

Выбрать дату
Ноябрь
Стало известно, за кем «гоняются» работодатели в Ростовской области
7 ноября, 11:57
Октябрь
Стало известно, кому в Ростове-на-Дону готовы платить от 200 тысяч рублей
8 октября, 09:03
Сентябрь
Зарплаты воспитателей в Ростовской области выросли до 30 тысяч рублей
30 сентября, 14:49
Стало известно, какой вред нанесла пыльная буря озимым посевам в Ростовской области
Бушующая в Ростовской области пыльная буря не повредила озимые посевы в южной и центральной частях региона, сообщают СМИ.
30 сентября, 11:50
Зарплаты программистов перевалили в Ростовской области за 100 тысяч рублей
12 сентября, 09:26
Названа профессия с самой высокой зарплатой в Ростове-на-Дону
10 сентября, 13:12
Июль
Стало известно, кого в Ростове-на-Дону работодатели готовы «оторвать с руками»
12 июля, 14:53
Май
Юрист Габович рассказал, как ростовчанам не остаться без работы после обучения в вузе
Механизм целевого обучения для молодых людей Ростовской области с мая 2024 года станет ясным и прозрачным, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.
8 мая, 14:03
Апрель
Один в коме: в Ростовской области мотокроссеры столкнулись во время трюка
Во время тренировки трюков на мотокроссе под Новошахтинском произошло столкновение двух мотокроссменов в воздухе, сообщает телеграм-канал «112».
17 апреля, 15:32
Март
Специалистов без медобразования допустят к реабилитации в Ростове
12 марта, 08:33
В Ростове разрушается заброшенное здание ВТУЗа
В Ростове очевидцы заявили о разрушении заброшенного здания ВТУЗ на улице Студенческой, об этом рассказали донские СМИ.
9 марта, 17:44
Для высокоскоростных магистралей, ведущих в Ростов, разработают новые поезда
«РЖД» и «Синара» уже разработали эскиз поездов, которые будут курсировать по магистрали «Ростов — Москва», об этом сообщили донские СМИ.
5 марта, 15:29
Февраль
В Ростовской области отрегулируют численность волков и шакалов почти на тысячу особей
В Ростовской области собираются отрегулировать численность волков и шакалов на 956 особей, об этом сообщили в пресс-службе донского Минприроды.
20 февраля, 16:09
Январь
В Ростовской области назвали самые востребованные рабочие профессии
29 января, 15:53
Власти Ростовской области назвали самые востребованные профессии в 2024 году
27 января, 09:33
Площадь пожара на заводе в Шахтах достигла 360 кв м
17 января, 09:57
Губернатор Голубев опроверг причастность беспилотников к взрыву в Шахтах
В Шахтах не подтвердилась информация о причастности беспилотников к взрыву на заводе, сообщил губернатор Василий Голубев.
17 января, 09:35
В Новочеркасске поднялся уровень нечистот из-за таяния снега
В Новочеркасске продолжается ликвидация последствий аварии на коллекторе, отчетом с места ЧС поделился глава администрации Юрий Лысенко.
15 января, 17:50
В Ростовской области назвали профессии самых востребованных специалистов
11 января, 16:39
Энергетики перешли на особый режим работы в Ростовской области из-за непогоды
6 января, 17:30

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика