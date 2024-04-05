Специальные службы

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Апрель
Губернатор рассказал о пострадавших от детонации беспилотника в Морозовске
5 апреля, 18:46
Декабрь 2023
Второй беспилотник заметили жители над Ростовом 22 декабря
22 декабря 2023, 08:01
Август 2023
В Азове рассказали, как пресекли попытку поджога здания районной администрации
В Ростовской области задержали мужчину, который намеревался поджечь здание администрации Азовского района, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».
15 августа 2023, 08:38
Июль 2023
Стало известно о крушении штурмовика Су-25 в Краснодарском крае
В Краснодарском крае в понедельник, 17 июля, рухнул штурмовик, сообщают СМИ.
17 июля 2023, 13:23

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