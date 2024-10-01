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Спокойствие

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Тревожные сирены завоют в Ростове-на-Дону 2 октября
В Ростове и области включат сирены воздушной тревоги утром 2 октября. О проверки систем оповещения сообщили в управлении по делам ГО и ЧС города и районных администрациях.
1 октября, 08:28
В Ростове усилили меры безопасности после теракта в «Крокусе»
23 марта, 09:31
В Таганроге работают силовики и антитеррористические службы
В Таганроге ведутся антитеррористические учения, дончан призвали сохранять спокойствие, об этом сообщил глава администрации города Андрей Фатеев в своем Telegram-канале.
27 февраля, 12:37
Ростовская область переживает экологический кризис и эвакуацию жителей из-за ракеты
В Ростовской области на берегу Азовского моря находят боеприпасы, пока эксперты заявляют о критическом состоянии экологии, а в Ростове выясняют обстоятельства гибели судьи Арбитражного суда.
30 января, 15:49
2023
Звук взрыва прогремел в Ростове 6 декабря
Жители Ростова-на-Дону в очередной раз услышали звук, который похож на взрыв, сообщения они оставляют в социальных сетях.
6 декабря 2023, 09:52
Губернатор назвал подробности уничтожения украинского беспилотника
21 ноября 2023, 10:08
Губернатор Голубев призвал жителей Ростовской области сохранять спокойствие из-за ПВО
14 ноября 2023, 12:57
Ростовчане снова заявили о грохоте и следах в небе днем 8 ноября
В небе над Ростовом-на-Дону в очередной раз появился след, а вместе с ним и громкий звук, сообщили местные жители в соцсетях.
8 ноября 2023, 09:04
Как отучить собаку лаять
27 октября 2023, 13:03
В Сети появились кадры облака над Таганрогом, похожего на ядерный гриб
14 октября 2023, 15:42
Жители в Ростовской области массово публикуют фото инверсионных следов в небе
Жители Ростовской области во вторник, 26 сентября. заметили в небе необычные белые следы, сообщили они в соцсетях.
26 сентября 2023, 10:27
Власти в Таганроге призвали к спокойствию после сильного грохота и звуков взрыва
Причиной громкого хлопка, который услышали жители Таганрога, стали учения на полигоне, сообщил сити-менеджер Андрей Фатеев.
26 сентября 2023, 08:43
«Карману больно»: как подорожали сборы детей в школу в Краснодаре
30 августа 2023, 15:06
Губернатор Голубев назвал причину громких звуков в Ростовской области
14 августа 2023, 19:42

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